Sáp nhập Hà Giang và Tuyên Quang: Bố trí cán bộ về trung tâm hành chính mới như nào?

TPO - Trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo sáp nhập của hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang liên tục họp để xử lý công việc. Các sở ngành hai tỉnh cũng có cuộc họp riêng với nhau. Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất là bố trí nhà công vụ, phương tiện và chế độ cho cán bộ khi chuyển trung tâm hành chính của tỉnh.

Ngày 25/4, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Tổ giúp việc số 3 Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã họp, thống nhất triển khai các nội dung và nhiệm vụ được phân công.

Tại cuộc họp, tỉnh Tuyên Quang đang hoàn thiện phương án bố trí trụ sở, nhà công vụ và phương tiện cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hà Giang chuyển về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang. Các thành viên Tổ giúp việc đề xuất bố trí một số cán bộ làm việc tại Hà Giang để giải quyết công việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long cho rằng khó khăn lớn nhất trong sáp nhập là việc bố trí nhà công vụ cho cán bộ Hà Giang khi chuyển về Tuyên Quang. Ông yêu cầu các sở, ngành tỉnh Hà Giang tham mưu phương án đảm bảo các điều kiện cần thiết, rà soát và xác định vị trí cần thiết phải làm việc tại Hà Giang sau sáp nhập để Ban Chỉ đạo quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tiếp tục xây dựng phương án hợp nhất, xác định số lượng cán bộ làm việc tại Tuyên Quang hoặc Hà Giang. Các phương án cần đảm bảo điều kiện làm việc, trụ sở, nhà ở công vụ và phương tiện đi lại cho cán bộ Hà Giang. Việc xử lý tài sản công phải tuân thủ quy định và tiết kiệm. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ và rà soát nhu cầu nhà ở của cán bộ chuyển về Tuyên Quang.

Chiều 25/4, tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất phương án hợp nhất giữa Công an hai tỉnh.

Hội nghị thống nhất phương án hợp nhất giữa Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: CA Tuyên Quang.

Tại hội nghị, Công an hai tỉnh đã đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động hiện nay; thảo luận phương án sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khi triển khai hợp nhất. Các đại biểu cũng phân tích, dự báo những tác động đến công tác Công an trước, trong và sau khi hợp nhất; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, xác định lộ trình và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Công an hai tỉnh đề nghị các đơn vị chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, rà soát nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu phương án sắp xếp tổ chức, bố trí trụ sở, phương tiện công tác.

Trước đó, trong ngày 24/4, các Sở Y tế và Sở Công thương thuộc hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đã tổ chức Hội nghị thống nhất phương án sáp nhập. Hội nghị nhấn mạnh việc không để gián đoạn công việc trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt chú trọng bố trí cán bộ phù hợp với đặc thù địa bàn. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các bước tiếp theo.

Tại tỉnh Hà Giang, lãnh đạo hai Sở Công Thương Tuyên Quang và Hà Giang đã đánh giá sơ bộ tổ chức, hoạt động ngành tại địa phương và thảo luận các nội dung trọng tâm trong Đề án sáp nhập như: phương án tổ chức bộ máy, định hướng nhiệm vụ, tên gọi đơn vị, tiêu chí bố trí cán bộ. Hai bên thống nhất đảm bảo tính kế thừa, ổn định hoạt động chuyên môn trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt với đội ngũ công tác tại Hà Giang. Hội nghị đạt sự thống nhất cao và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các bước tiếp theo.