Sắp có loạt khu đô thị ở khắp các quận, huyện của Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn năm 2022. Theo kế hoạch, sẽ có 171 vị trí, khu vực dự kiến phát triển dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, KĐT với tổng diện tích đất khoảng 6.675,38 ha (khu vực đô thị là 3.373,78 ha và khu vực nông thôn là 3.301,99 ha).

Cụ thể, huyện An Dương có 34 dự án, với quy mô 437,58 ha, bao gồm: Mở rộng KĐT Tràng Duệ (giai đoạn 1) 150 ha; KĐT tại xã Đồng Thái 74 ha; KĐT phức hợp sinh thái, giải trí, thể thao, du lịch và nghỉ dưỡng tại xã Bắc Sơn và Nam Sơn 38 ha; khu nhà ở thương mại phục vụ chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới tại xã Hồng Phong 15,7 ha;...

Huyện Thủy Nguyên có 21 dự án 1.100 ha, bao gồm KĐT 300 ha tại xã Hòa Bình; KĐT 210 ha tại xã Lưu Kiếm; KĐT mới tại xã Thủy Đường, Thủy Sơn và An Lư 160 ha; KĐT mới tại xã Hoa Động 96,5 ha; KĐT tại xã Lâm Động và Hoa Động 93 ha;...

Quận Hồng Bàng có 16 vị trí với tổng diện tích 234,29 ha. Điển hình là dự án KĐT sinh thái thông minh đa chức năng Nam sông Cấm 118,3 ha; khu nhà ở, khu trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại tại phường Hạ Lý quy mô 39,87 ha; dự án di chuyển các nhà máy sản xuất thép ra khỏi khu dân cư trên địa bàn quận để xây dựng khu phức hợp 33,6 ha; khu hồ điều hòa, biệt thự nhà vườn, vui chơi giải trí đầm Nam Giang 19,3 ha;...

Quận Kiến An có 10 khu vực quy mô 195,86 ha bao gồm: Nhà ở sinh thái tại đường Trần Phương, phường Văn Đẩu 82 ha; KĐT Dương Kinh - Kiến An 40 ha; dự án phát triển nhà ở dọc tuyến đường nối QL5 - QL10, vành đai 3 diện tích 34,31 ha;...

Quận Đồ Sơn có 6 dự án, quy mô 594,63 ha, gồm: KĐT Bàng La (giai đoạn 1) 520 ha; khu phức hợp du lịch, nhà ở, thương mại, vui chơi giải trí quốc tế 40,4 ha; khu hậu cần du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu 20,5 ha;...

Huyện Vĩnh Bảo có 7 dự án, quy mô 242,49 ha gồm: KĐT và dịch vụ Vinh Quang 148 ha; khu dân cư mới Nhân Hòa 47,25 ha;...

Huyện Kiến Thụy có 16 dự án tổng diện tích 382,08 ha như: KĐT Dương Kinh - Kiến Thụy 115 ha; KĐT xã Đông Phương 77,84 ha; KĐT thương mại, tại thôn Đồi Rồng, xã Ngũ Đoan 40 ha; khu đô thị Tân Trào - Đại Hà - Ngũ Đoan 27,07 ha;...

Huyện Tiên Lãng có 8 dự án, rộng 362,13 ha như KĐT và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe sử dụng khoáng nóng tại huyện Tiên Lãng tại Cấp Tiến, Đoàn Lập 225 ha; khu nhà ở tại xã Tiên Thanh 68,43 ha;...

Huyện An Lão có 4 dự án gồm KĐT Sakura cạnh sân golf An Lão (giai đoạn 1) 50 ha; khu nhà ở đô thị Hoàng Xá 34,9 ha; dự án phát triển đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng 34,7 ha; khu dân cư tại xã Quốc Tuấn 32,99 ha.

Quận Hải An có 14 dự án 179 ha; quận Ngô Quyền 10 dự án quy mô 128,66 ha Ngô Quyền; quận Lê Chân có 9 dự án quy mô 8,86 ha; 4 dự án 496 ha tại huyện Cát Hải và 12 dự án tại quận Dương Kinh.

Đáng chú ý, các dự án lớn tại 5 quận, huyện này là: KĐT Nam Hải Phòng 1.700 ha; KĐT tại phường Tràng Cát 157 ha; Khu đô thị Dương Kinh - Kiến Thụy 125 ha; KĐT, dịch vụ du lịch Cát Đồn tại xã Xuân Đám, xã Trân Châu 192,7 ha; KĐT, dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp Phù Long 170 ha; KĐT hỗn hợp đa chức năng ven sông Cấm 118 ha; KĐT dịch vụ du lịch khoáng nóng và công viên thể thao Xuân Đám 121 ha;...