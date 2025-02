Sáng ra nhiều người đuổi nhau, ném cà chua tung tóe ở chợ

TPO - Đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân ở khắp nơi lại đổ về xóm Giang, xã Đông Hoàng, TP. Thanh Hóa (trước thuộc huyện Đông Sơn) để tham gia phiên chợ Chuộng để cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Theo người dân địa phương, chợ Chuộng đã có từ bao đời nay và chỉ diễn ra vào sáng mùng 6 Tết hằng năm bên sông Hoàng, giáp ranh 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn.

Điểm độc đáo của phiên chợ là người dân ném cà chua vào người nhau, ai bị ném nhiều cà chua vào người được quan niệm năm đó có nhiều tài lộc, may mắn.



Ngoài việc ném cà chua lấy may, phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua, các loại rau củ, trứng, bánh đa… mà theo người dân gọi là “chợ mua may bán rủi”, người bán thì bán đi cái rủi ro, người mua lại mua cái may mắn.

Đây là phiên chợ đặc biệt “có một không hai” ở Thanh Hóa, mỗi năm chỉ được tổ chức họp một lần. Người dân nơi đây cho rằng, nếu ai đến được chợ Chuộng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Dân gian có câu: “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng” để nói về ý nghĩa, giá trị tinh thần của phiên chợ "có một không hai" này.