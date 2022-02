Sáng nay, hơn 800.000 học sinh TPHCM lần đầu đến trường trong năm học mới

TPO - Sáng nay (14/2), hơn 800.000 học sinh mầm non và các khối lớp tiểu học tại TPHCM trở lại trường trong không khí phấn khởi sau gần 10 tháng phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát hồi tháng 5/2021.

Theo ghi nhận của PV, tại điểm trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh), đoàn công tác do ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã có buổi kiểm tra về tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục này.

Học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu quận Bình Thạnh ngày đầu đến trường học trực tiếp

Để đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong thời gian đầu, hôm nay trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu chủ yếu đón các học sinh lớp 1 và lớp 2, sau đó sẽ tổ chức đón các khối còn lại vào những ngày sắp tới.

Nhiều phụ huynh đưa con vào trường rồi nhưng vẫn nán lại ở cổng để ngóng nhìn con

Anh Đinh Văn Phát (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ, ban đầu nghe thông báo cho các cháu đi học lại mình cũng thấy lo vì hầu hết các bé chưa được tiêm vắc xin. Nhưng khi nghe nhà trường phổ biến về các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 cho các cháu mình cũng thấy an tâm và cho cháu đi học lại.

Các em học sinh bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường

Theo ông Đặng Duy Phước - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại nhà trường đã hoàn tất các công tác và đề ra các biện pháp phòng dịch COVID-19 để chào đón học sinh quay lại. Ngoài việc trang bị các máy rửa tay, đo nhiệt độ ra thì nhà trường còn trang bị thêm các phòng cách ly, phòng giám sát để đối phó trong những trường hợp có ca nhiễm.

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra công tác phòng dịch tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

Tại điểm trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, ông Dương Anh Đức đánh giá cao công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp của nhà trường. Đồng thời, ông Dương Anh Đức và đoàn công tác cũng gợi ý và đưa ra những biện pháp chặt chẽ hơn về cách quản lý sức khỏe học sinh cho nhà trường.

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) giáo viên mặc áo dài đón học sinh từ cổng

Kiểm tra tiếp tại trường mầm non Bé Ngoan (quận 1) Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tỏ ra an tâm khi tận thấy công tác chống dịch nơi đây.

“Qua kiểm tra đánh giá tình hình trong sáng nay tại các điểm trường, tôi thấy khá an tâm trong các công tác phòng chống dịch của nhà trường. Tinh thần, TPHCM mong muốn vấn đề dạy học diễn ra linh hoạt, nếu có vấn đề gì về sức khỏe thì phải quán triệt xử lý đúng quy trình, phối hợp từ phụ huynh học sinh và nhà trường để xử lý”, ông Đức nói.

Học sinh được hướng dẫn đo thân nhiệt, rửa tay khi vào trường

Tương tự, PV Tiền Phong tiếp tục có mặt tại các trường như tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1), Bùi Văn Mới (TP Thủ Đức), Trần Quang Khải (quận Gò Vấp)... từ sáng sớm đã có nhiều phụ huynh chở con đến lớp.

Sau gần 2 năm vì dịch bệnh, con trai chị Lê Thị Tuyết (ngụ Gò Vấp), kết thúc khoá học mầm non trong chóng vánh. Hơn 4 tháng đầu bé nhà chị Tuyết ở nhà, quanh quẩn với đồ chơi, tivi. Có những giai đoạn bé thèm được đi chơi nhưng chỉ biết đứng trong nhà nhìn ra đường do TPHCM đang đỉnh điểm dịch COVID-19. Năm học mới này con chị Lê đã vào lớp 1. Thế nhưng chương trình học kỳ I đã hết mà con chưa được một ngày đến trường, chưa biết mặt bạn, mặt cô giáo còn học trực tuyến thì chữ được chữ mất.

Một phụ huynh chỉnh lại khẩu trang, dặn dò con trước khi gửi cho cô giáo

Chị Tuyết cho hay, tại cuộc họp phụ huynh cuối tuần rồi khi giáo viên lấy ý kiến đi học trực tiếp, không chút đắn đo, chị Lê Thị Tuyết cũng đã đồng ý ngay lập tức.

Chị Lê Thị Tuyết cho biết, các con đi học có không gian giao tiếp vui chơi cùng bạn bè, phụ huynh cũng giải toả được căng thẳng sau nhiều tháng cùng con học trực tuyến. Tối hôm qua, tôi đã chuẩn bị sách vở đầy đủ để cậu con trai đến lớp có đủ tập vở và dụng cụ học tập cho ngày đầu tiên đến lớp.

Học sinh được cô giáo dẫn vào lớp

Năm học này TPHCM có hơn 1,7 triệu học sinh từ các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Như vậy sau hơn 9 tháng gián đoạn do dịch bệnh các cấp học từ mầm non đến THPT đã trở lại trường. Cho học sinh trở lại đồng loạt vào ngày 14/2 (trừ trẻ dưới 3 tuổi) ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế TPHCM và đưa ra các tình huống cũng như cách xử lý các tính huống trong điều kiện có dịch.

Các em học sinh bắt đầu làm quen với không khí trên lớp

Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, mặc dù không lấy ý kiến nhưng có hơn 80% đến 85% phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Khoảng gần 20% phụ huynh học sinh tiểu học chưa đăng ký cho con em đi học lại không đăng ký được xác định vì nhiều lý do như còn lo lắng về dịch COVID-19, hiện đang ở các tỉnh chưa trở lại TPHCM…

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.