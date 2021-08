Sáng 26/8 Hà Nội không ghi nhận thêm F0 mới, 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung diễn biến phức tạp

TPO - Sáng 26/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 25/8 đến 6h sáng 26/8, thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Khu vực nóng nhất ở thời điểm hiện tại của Hà Nội là phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 25/8 đến 6h ngày 26/8, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận thêm các trường hợp dương tính SARS-Cov-2.

Tuy nhiên, trong 24h trước đó, tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 93 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 52 ca ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Hiện, ổ dịch mới ở Thanh Xuân Trung được đánh giá là có diễn biến phức tạp.

Tính trong 3 ngày, từ ngày 23 đến 25/8, trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 73 ca mắc. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Như vậy, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (tính từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.770 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.425 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.345 trường hợp còn lại đã cách ly.

Trong khi đó,thành phố Hà Nội vẫn đang yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe “luồng xanh”, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định.

Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành Thông báo số 473 về kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, chủ động chuẩn bị nguồn lực, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương án phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng cho tình huống dịch ở mức cao nhất. Tuyên truyền mạnh hơn, hiệu quả hơn để nhân dân nắm rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định của thành phố. Các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng Công an, Y tế, Thanh tra làm nòng cốt tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện giãn cách xã hội tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra của các cấp, các ngành, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra kỹ hơn, cụ thể hơn.

Đặc biệt, Thông báo yêu cầu các địa phương cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe công ten nơ... được cấp phép “luồng xanh”, không để lợi dụng, vi phạm quy định phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các sai phạm; rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, yêu cầu chấp hành nghiêm việc cấp giấy đi đường và phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch; kiên quyết xử phạt và cho tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định.

Thường trực Thành uỷ yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho các khu vực nguy cơ và các đối tượng nguy cơ, đồng thời, tiếp tục xét nghiệm cho các đối tượng bị ho, sốt tại cộng đồng để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết F1, làm sạch cộng đồng, trong đó, tập trung cao điểm trong hai đợt gồm từ nay đến ngày 30/8/2021 và từ ngày 30/8/2021 đến ngày 6/9/2021. Toàn bộ các trường hợp đi từ vùng dịch về thành phố phải được cách ly theo đúng quy định.

Công an thành phố được giao phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng địa phương siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe “luồng xanh”, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án; tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.