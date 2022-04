Sản xuất phục hồi, sản lượng điện thương phẩm tháng 3 của EVNNPC tăng mạnh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong quý đầu tiên của năm 2022, tổng công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đặc biệt, tổng công ty cũng đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2021-2022, đồng thời tiếp tục đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19. Vận hành an toàn lưới điện và đảm bảo cấp điện liên tục cho các khách hàng trong điều kiện thời tiết mưa rét và băng giá các đợt không khí lạnh trong tháng 1 và 2 khi nền nhiệt độ giảm sâu tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Số liệu cho thấy, với việc sản xuất phục hồi mạnh, điện thương phẩm tháng 3/2022 của Tổng công ty đạt 6,39 tỷ kWh, tăng 10,62% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 67,17% và tăng 9,2%; quản lý tiêu dùng chiếm 27,27% và tăng 14,51%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2% và tăng 9,47% so với tháng 2/2021. Điện thương phẩm quý 1 năm 2022 đạt 18,95 tỷ kWh, tăng trưởng 8,38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3 năm 2022 toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 181 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,99 ngày. Quý 1 năm 2022, EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 531 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,9 ngày, giảm 3,1 ngày so với quy định của EVN.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn Tổng công ty đạt 99,29%. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 98,7%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,09%, lũy kế 3 tháng tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng công ty đạt 98,42%.

Về công tác đầu tư xây dựng, tháng 3/2022, tổng công ty đã khởi công 14 dự án theo kế hoạch (bằng 155,5% so với cùng kỳ). Lũy kế từ đầu năm tới nay, tổng công ty khởi công được 17 dự án.

Trong các tháng đầu năm, Tổng công ty đã đóng điện 5 dự án: Đường dây và TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An; Đường dây 110kV từ TBA 220kV Cao Bằng - TBA 110kV Cao Bằng (mạch 2); Trạm biến áp 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ; Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phú Thọ - Bãi Bằng - Việt Trì.

Trong quý II, tổng công ty tập trung làm việc với khách hàng để vận động khách hàng thực hiện việc dịch chuyển giờ sản xuất, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng, đặc biệt là các tháng thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài có thể thiếu công suất đỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc ghi chỉ số, phát hành hoá đơn, kịp thời xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của khách hàng về hoá đơn tiền điện tăng cao.

“Quý II/2022, thời tiết bắt đầu chuyển mùa và bước sang mùa mưa, thời tiết sẽ có mưa sét ảnh hưởng trên lưới điện 110kV, các tháng 5,6 cũng là cao điểm nắng nóng, do vậy, các Công ty Điện lực tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các tồn tại trên lưới điện để hạn chế tối đa các sự cố điện chủ quan; tăng cường công tác phối hợp giữa đội Quản lý vận hành lưới 110kV và Điện lực để hạn chế tối đa sự cố do vi phạm hành lang lưới điện, đặc biệt các dạng sự cố do xe cơ giới vi phạm hành lang lưới điện và người dân thả diều vướng vào đường dây gây sự cố”, EVNNPC cho hay.

Nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày nghỉ lễ như 30-4, 1-5, cấp điện phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á – Seagame lần thứ 31, EVNNPC cho biết sẽ thực hiện ứng trực 24/7.