Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực, Kế toán Quốc Việt đồng hành cùng bạn

Ngành sản xuất công nghiệp đang có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng đầu năm 2023 đạt mức tăng trưởng dương, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước ( theo Tổng cục Thống kê ). Đây là dấu hiệu tốt cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này - Công ty Kế toán Quốc Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ về mặt pháp lý, kế toán khi cần!

Những con số tăng trưởng ấn tượng của ngành Sản xuất công nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái, những nỗ lực thường xuyên, kịp thời của Chính phủ đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp thúc đẩy sản xuất, phục hồi đà tăng trưởng kinh doanh. Đây cũng chính là lý do khiến 10 tháng đầu năm 2023, ngành Sản xuất công nghiệp đã ghi nhận những con số ấn tượng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê (GSO), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2023 ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%; ngành khai khoáng giảm 3,2%.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất trong 10 tháng của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 cũng có sự tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,5%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 9,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (ngoại trừ thiết bị, máy móc) tăng 8,7%; khai thác quặng kim loại tăng 6,3%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,1%...

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng có nhiều khởi sắc. Chỉ tính riêng tháng 10/2023, Việt Nam có hơn 15.400 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, Việt Nam có 183.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (nguồn: Tổng cục Thống kê).

Có thể thấy, ngành sản xuất công nghiệp đang sở hữu cùng lúc 2 dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Điều này tạo tiền đề cho sự phục hồi của nền kinh tế quý IV/2023 và cả năm 2023.

