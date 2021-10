Sàn mua bán nợ hoạt động từ 15/10

TPO - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thành phố mở lại các hoạt động nhưng không nóng vội, làm từng bước thận trọng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô; mở ra nhưng phải theo nguyên tắc, có trật tự, vào thành phố vẫn phải đáp ứng các điều kiện an toàn.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thúy Miên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng.