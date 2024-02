Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát đạt 639.000 tấn trong tháng đầu năm 2024

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng 1, tập đoàn đã sản xuất 693.000 tấn thép thô, tăng 7% so với tháng 12/2023. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 639.000 tấn, giảm 16% so với tháng cuối năm 2023.

Thép xây dựng, thép chất lượng cao Hòa Phát cung cấp ra thị trường trong tháng vừa qua là 363.000 tấn, giảm 22% so với tháng 12. Sản lượng tiêu thụ ghi nhận giảm so với tháng cuối năm trước chủ yếu do thị trường chuẩn bị bước vào đợt nghỉ Tết Giáp Thìn, nhu cầu thấp.

Thép cuộn cán nóng Hòa Phát (HRC) ghi nhận 275.800 tấn, tăng 2% so với tháng 12.

Tuy vậy, các sản phẩm hạ nguồn HRC đạt kết quả khác nhau. Sản phẩm tôn mạ tăng trưởng 39% so với tháng cuối 2023 với mức gần 34.000 tấn. Trong khi đó ống thép Hòa Phát các loại đạt 47.900 tấn, giảm 30%.

Tập đoàn Hòa Phát hiện có công suất 8,5 triệu tấn thép thô, lớn nhất Đông Nam Á. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép, Top 5 nhà sản xuất tôn mạ.

Trong năm 2024, Hòa Phát tiếp tục điều tiết sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 theo tiến độ đã đề ra. Tính đến cuối năm 2023, dự án đã đạt 45% tiến độ và khối lượng công việc.