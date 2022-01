Sắm Tết đủ đầy tại Nguyễn Kim với loạt sản phẩm cực hot - ưu đãi cực sâu

Năm hết Tết đến, cùng tiễn năm cũ và rước năm mới cùng hệ thống Nguyễn Kim với các chương trình ưu đãi cực sốc, giảm giá đến 75 %, tặng hàng trăm chỉ vàng cùng chục ngàn phần quà hấp dẫn để mùa sum vầy thêm phần hân hoan.

Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng luôn tăng đột biến vì ai ai cũng mong muốn có một cái tết đủ đầy, sung túc hơn và trong đó sản phẩm điện máy luôn được đặt lên hàng đầu.

Thấu hiểu tâm và nhu cầu này của đông đảo người tiêu dùng, hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim tiếp tục mở chương trình khuyến mãi khủng “Tết may mắn - Rước lộc vàng” diễn ra từ ngày 1/01 – 30/1/2022. Đây là cơ hội hiếm có, cả năm mới có 1 lần để quý khách hàng mua sắm các sản phẩm điện gia dụng thả ga mà không lo về giá. Tất cả các sản phẩm thuộc mọi ngành hàng, chủng loại, thương hiệu đều giảm giá sốc hàng loạt, ngoài ra một số sản phẩm vừa được giảm giá vừa được tặng quà.

Đồ ăn tươi ngon, bữa cơm Tết tròn vị với tủ lạnh Samsung Inverter TMF RT20HAR8DBU giảm 14% chỉ còn chưa đến 6 triệu đồng

Tết chắc chắn là dịp để các thành viên quây quần bên bàn ăn sum họp, chia sẻ câu chuyện một năm qua. Để thực phẩm ngày Tết thêm tươi ngon và an toàn, tủ lạnh Samsung Inverter TMF RT20HAR8DBU chính là "trợ thủ" không thể thiếu trong gian bếp của các gia đình Việt. Công nghệ Digital Inverter hoạt động êm ái, tiết kiệm điện; bộ lọc than hoạt tính Deodorizer giúp kháng khuẩn, khử mùi; công nghệ làm lạnh đa chiều và ngăn đựng rau quả duy trì độ ẩm tốt của chiếc tủ lạnh “ưu tú” này giúp thực phẩm ngày Tết tươi ngon lâu dài hơn. Từ đó mang đến những món ăn an toàn, đảm bảo giữ trọn hương vị để các gia đình thưởng thức dịp Tết.

Bên cạnh đó, Nguyễn Kim còn gửi tới bạn vô số deal hời thuộc dòng tủ lạnh, máy giặt với mức giá “rẻ như cho”: máy giặt Aqua Inverter 8 kg AQD-A800F.W giảm tới 41% chỉ còn 5.990.000 đồng; chiếc tủ lạnh Casper Inverter 551 lít RS-575VBW sang xịn có giá gốc lên tới 26 triệu đồng được giảm tới 42% chỉ còn 14.990.000 đồng hay máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TA046AE/SV tiết kiệm điện giá chỉ còn 8.990.000 đồng sau khi giảm kịch sàn 40%.

Nâng cấp trải nghiệm trong căn bếp Tết với nồi cơm điện Supor 1.5 lít CFXB40FC33VN-75 giảm giá tới 71%, từ 2.350.000 đồng còn 690.000 đồng

Với người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng, cơm trắng đã trở thành món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Vào ngày Tết, cơm luôn được các gia đình cẩn thận nấu để dâng lên tổ tiên. Đó là lý do khiến bạn phải nhanh tay rinh ngay chiếc nồi cơm điện Supor 1.5 lít CFXB40FC33VN-75 tại Nguyễn Kim đang giảm giá “banh nóc” 71%, từ 2.350.000 đồng nay chỉ còn 690.000 đồng.

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích nhưng có công suất tới 750W giúp nấu cơm nhanh, tiết kiệm thời gian; lòng nồi kim loại 7 lớp tráng men chống trầy xước siêu đỉnh cùng bộ phận khống chế nhiệt giúp cơm chín đều, không cháy khét; bảng điều khiển tiếng Việt tiện ích và dễ sử dụng là những ưu điểm vô cùng hoàn hảo, xứng đáng để chiếc nồi cơm điện này trở thành trợ thủ ưu tú trong căn bếp Tết của gia đình bạn.

Để nâng cấp thêm trải nghiệm nấu ăn ngon dễ dàng dịp Tết cho các gia đình Việt, loạt sản phẩm đồ gia dụng được Nguyễn kim ưu đãi sốc trong chương trình “Tết may mắn - Rước lộc vàng” còn có nồi chiên không dầu Elmich 3.2 lít AFE-3947 giảm giá 62% chỉ còn 990.000 đồng; máy xay nấu đa năng Midea MJ-BL100GH vô cùng tiện lợi giảm 50% còn 1.990.000 đồng; Bếp điện từ hồng ngoại Ferroli IC4200KS cao cấp giảm sâu 60% chỉ còn 3.490.000 đồng; không khí trong lành ấm cúng hơn với quạt điều hòa Sunhouse SHD7723 chỉ còn 3.490.000 đồng sau khi giảm 53%; Bộ nồi chảo inox 5 đáy Sunhouse SHG995 chỉ còn 990.000 đồng sau khi giảm tới 57%.

Kết nối không giới hạn với Máy tính xách tay HP 240 G8 I5/8/5/D 518V7PA (giảm 5%) giá chỉ 17.390.000 đồng

Xứng đáng trở thành chiếc máy tính xách tay “quốc dân”, laptop HP 240 G8 i5-1135G7/8GB/512GB SSD/Win10 (518V7PA) với bộ vi xử lý Intel Core i5-1135G7 có thể xử lý tốt các công việc văn phòng; RAM 8GB DDR4 giúp laptop đa nhiệm mượt mà, hạn chế giật lag; ổ cứng SSD 512GB giúp khởi động máy nhanh, lưu trữ nhiều dữ liệu và màn hình 14'' độ phân giải Full HD hiển thị hình ảnh rõ nét, chân thực. Đặc biệt, chiếc laptop này còn sở hữu công nghệ Anti-Glare giúp chống chói khi sử dụng ở nơi ánh sáng cao và công nghệ âm thanh Stereo speakers mang đến chất âm rõ ràng, chi tiết.

Bên cạnh máy tính xách tay, Nguyễn Kim còn gửi tới quý khách hàng loạt sản phẩm điện thoại di động giảm giá siêu hời như ĐTDĐ Samsung SM-A127F/DS, 128GB màu xanh giảm 17% còn 3.550.000 đồng, ĐTDĐ Samsung SM-A525F/DS,128GB màu tím giảm 15% còn 9.290.000 đồng. Đặc biệt là hàng ngàn chiếc pin dự phòng MiLi Power Sunny Plus 10.000mAh HB-N10 giảm tới 60% chỉ còn 199.000 đồng.

Hơn nữa, nếu thực hiện thanh toán bằng tài khoản của các ngân hàng, quý khách hàng sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi như: giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu đồng trở lên khi mua sắm bằng thẻ BIDV; giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ VIB; thẻ MSB được giảm 300.000 đồng cho đơn hàng từ 8 triệu đồng; thẻ Vietcombank được giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 5 triệu đồng và giảm 1.000.000 đồng khi mua iPhone 13 series; thẻ Sacombank được giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 5 triệu đồng; thẻ SCB được giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 10 triệu đồng; thẻ Napas được giảm 500.000 đồng và được tặng tai nghe 300.000 đồng khi mua laptop, máy tính bảng từ 8 triệu đồng; giảm 500.000 đồng cho danh mục sản phẩm điện lạnh và gia dụng từ 8 triệu đồng.

Không chỉ ưu đãi lớn trên giá sản phẩm, trừ thêm tiền khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng, Chương trình “Tết may mắn - Rước lộc vàng” còn tặng quý khách hàng may mắn 153 chỉ vàng cùng hơn 22.000 phần quà tặng trị giá hơn 7 tỷ đồng, hàng trăm ngàn coupon ưu đãi cho lần mua hàng tiếp theo. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay truy cập website www.nguyenkim.com hoặc gọi ngay hotline 18006800 để tìm hiểu và lựa chọn cho mình những sản phẩm có mức giá hấp dẫn nhất trong năm, sẵn sàng đón Tết 2022 hạnh phúc vẹn tròn bên gia đình bạn nhé!