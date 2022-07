Sacombank có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất năm 2022

Sacombank lần đầu tiên và là ngân hàng thương mại cổ phần trong nước duy nhất vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam năm 2022” do tạp chí The Asset (Hong Kong) bình chọn.

Sacombank được Hội đồng bình chọn đánh giá cao trong việc chú trọng quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng, kết hợp cùng đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thời đại mới.

Không chỉ vậy, Sacombank còn cung cấp đa dạng các dịch vụ ngoại hối dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua mạng lưới 566 điểm giao dịch rộng khắp 52/63 tỉnh thành Việt Nam và 2 nước Lào, Campuchia cũng như các kênh giao dịch trực tuyến như Internet Banking, Mobile Banking với công nghệ hiện đại và độ bảo mật cao cùng thế mạnh về nguồn thanh khoản ngoại tệ dồi dào và đa dạng, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu mua bán ngoại tệ (giao dịch giao ngay, kì hạn, hoán đổi, quyền chọn) với tỷ giá cạnh tranh, thời gian thanh toán linh hoạt, thủ tục nhanh gọn...

Ngoài ra, Sacombank là ngân hàng thương mại được phép triển khai sản phẩm Phái sinh giá cả hàng hóa (giải pháp hợp đồng Tương lai và Quyền chọn).

Ngân hàng đang cung cấp danh mục hàng hóa đa dạng trong nhiều lĩnh vực như nông sản, kim loại, năng lượng… và hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý rủi ro giá hàng hóa, tối ưu thu nhập và chi phí phát sinh trong tương lai để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh các giải pháp phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá hàng hóa, Sacombank còn áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi về phí giao dịch.

Từ nhiều năm qua, chất lượng hoạt động ngoại hối và thị trường vốn của Sacombank đã được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận bằng các giải thưởng như: Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2021 do tạp chí Global Banking and Finance Review (London) bình chọn; Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Global Finance (Mỹ) bình cḥọn; Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do Tập đoàn dữ liệu Quốc Tế IDG & Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bình chọn…