Sa thải nhân viên quá tay, ông chủ Twitter tự nhốt mình

TP - Sau khi chi 44 tỷ USD mua lại mạng xã hội Twitter, CEO Tesla, Elon Musk, đã đưa ra lệnh sa thải hàng loạt nhân viên. Tuy nhiên, mới đây, ông đã vô tình nhốt mình và các nhân viên khác bên ngoài không thể vào được phòng làm việc, buộc phải quay ra tìm kiếm người nhân viên đã bị sa thải để cầu cứu.

Cựu nhân viên Twitter Alex Cohen đã viết tweet vào ngày 17/11 theo giờ địa phương kể rằng anh ta vốn là người phụ trách khâu kiểm tra thẻ ra vào văn phòng Twitter. Vào buổi chiều hôm 17, anh đã bị Twitter sa thải, nhưng chỉ ít lâu sau đó, đích thân ông chủ mới Elon Musk đã gọi cho anh và hỏi anh có thể quay lại công ty và giúp những người khác được vào trụ sở chính của Công ty hay không vì Elon Musk đã chặn tất cả quyền xác nhận ID của tất cả mọi người và vô tình chặn cửa đối với chính ông ta.

Bản tweet của Alex Cohen đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi: “Ông ta chỉ mất 2 tuần để phá hủy một trang web đã tồn tại 15 năm qua”, “Tôi cũng bị sa thải khỏi Twitter hôm nay mà không có bất cứ thông báo trước nào”, “Hy vọng bạn không phải tìm một công việc khác”, “Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với các nhân viên, nhưng làm thế nào để một người có thể đánh sập một công ty với giá trị thị trường 44 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần thì thật là điên rồ. Tôi cảm thấy choáng váng”…; một số cư dân mạng cũng cho biết hôm đó có 50 nhân viên Twitter đã bị nhốt trong một bãi đậu xe ngầm vì thẻ ID của họ không sử dụng được.

Các cơ quan truyền thông lớn như Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal và Financial Times đều đưa tin sau khi Elon Musk đưa ra một tối hậu thư cho các nhân viên Twitter, yêu cầu làm việc trong một “bàn tay sắt” và “cường độ cao, thêm giờ lâu dài” cách đây vài ngày; số lượng nhân viên từ chối ký vào văn bản cam kết đã cao hơn nhiều so với dự kiến của ông ta, điều này có thể gây nguy hại cho vận hành hàng ngày của Twitter và cũng khiến tương lai của nền tảng truyền thông xã hội này càng trở nên bất định hơn.

Được biết, ban đầu, Elon Musk gửi một lá thư cho các nhân viên Twitter yêu cầu điền câu trả lời vào một biểu mẫu trực tuyến trước 17 giờ chiều vào ngày 17/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ để quyết định lựa chọn đồng ý ở lại công ty để làm việc với cường độ cao hay nhận khoản tiền trợ cấp thôi việc ba tháng và rời khỏi Twitter. Nhưng do quá nhiều người đã quyết định nhận trợ cấp thôi việc và nghỉ việc nên dẫn đến việc hiện vẫn không xác định được những người nào được vào văn phòng công ty làm việc.

Theo bản ghi nhớ được Bloomberg nhìn thấy, Twitter tạm thời đóng cửa văn phòng từ ngày 17 và mở cửa trở lại vào ngày 21/11. Bản ghi nhớ cũng viết: “Xin hãy tiếp tục tuân theo chính sách của công ty, không thảo luận về các thông tin bí mật trên các mạng truyền thông xã hội, hoặc phát tán các thông tin đó cho giới truyền thông hoặc nơi khác”.

Hiện vẫn không rõ có bao nhiêu nhân viên đã lựa chọn ở lại, nhưng một cuộc khảo sát của app Blind, một ứng dụng xác minh nơi làm việc của người dùng qua email, cho thấy 42% trong số 180 người được điều tra lựa chọn “Rời đi khỏi Twitter, tôi muốn tự do!”, cho thấy tinh thần của một bộ phận nhân viên Twitter không cao sau khi Elon Musk vội vàng sa thải một nửa số nhân viên. Trong vài giờ cuối cùng trước khi đến hạn, Musk đã cố gắng thuyết phục các nhân viên ở lại. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, một số nhân viên chủ chốt của Twitter đã được gọi đến tham dự một cuộc họp vào chiều ngày 17/11 để nghe trình bày kế hoạch chi tiết của Twitter trong tương lai.

Các nguồn tin thông thạo cho biết, một bộ phận nhân viên rời Twitter nghi ngờ rằng khi có quá nhiều người rời khỏi Twitter như thế, họ sẽ mang theo kiến thức của họ về cách hoạt động của sản phẩm, khiến công ty mạng xã hội này gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục sự cố và cập nhật hệ thống khi vận hành bình thường. Một nguồn tin cho biết vào tối ngày 17/11, hoạt động của phiên bản ứng dụng dành cho nhân viên của Twitter đã bắt đầu chậm lại và phiên bản công khai tiếp cận nguy cơ bị ngắt kết nối vào đêm khuya hôm đó.

Đầu tháng này, Twitter cho biết sẽ sa thải khoảng 50% lực lượng lao động. Thông báo của Twitter về việc đóng cửa văn phòng hôm 17/11 được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy một số lượng lớn nhân viên sẽ bỏ đi do không chấp nhận các điều khoản mới của Musk.

Các nhân viên Twitter đã đăng hashtag #LoveWhereYouWorked (Yêu nơi làm việc của bạn) để bày tỏ suy nghĩ của họ về việc rời khỏi công ty. Một cựu nhân viên Twitter không muốn nêu tên, nói với BBC: “Tôi nghĩ khi bình yên trở lại, (Twitter) có lẽ sẽ chỉ còn lại chưa đầy 2.000 người”. Trước khi Elon Musk tiếp quản Twitter, công ty có khoảng 7.500 nhân viên và hàng nghìn người nhận thầu.Có lẽ lúc này Elon Musk đã ân hận vì đã quá mạnh tay và quá sớm thực thi việc cải tổ Twitter nên dẫn đến việc “tự vác đá ghè chân mình”.