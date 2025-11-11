Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam: Anh Tú Atus - Quân A.P "tình tứ", Diệu Nhi đáp trả

Thiện Dư

HHTO - Thấy Anh Tú Atus và Quân A.P có biểu cảm thân tình trong Running Man Vietnam mùa 3, Diệu Nhi đã đăng video đáp trả hài hước.

Sau khi tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3 ra mắt, những khoảnh khắc của Anh Tú Atus và Quân A.P nhanh chóng gây sốt. Cả hai đóng vai đôi vợ chồng già, mang đến cho khán giả nhiều phút giây hài hước và dễ thương. Song, màn "đánh lẻ" này của Anh Tú Atus cùng Quân A.P đã đến tai "chính thất" Diệu Nhi, khiến cô phải nhanh chóng phản hồi.

Diệu Nhi đáp trả Anh Tú Atus và Quân AP. Nguồn: Diệu Nhi

Trong video được đăng tải gần đây, Diệu Nhi đã tận dụng trào lưu "Pháp luật nào..." để gửi đôi lời đến Quân A.P. Nữ diễn viên nhanh chóng tổng hợp "tội trạng" của anh đối với ông xã Anh Tú Atus của mình, từ việc kéo quần đến bám dính không rời như yêu nhau thật.

Sau cùng, Diệu Nhi quyết định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, đòi "mở phiên toà xét xử" Quân A.P. Hiện tại video này đang thu về lượng tương tác khủng, khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

photo-6093670746434505660-y.jpg
Diệu Nhi "dằn mặt" Quân AP siêu hài hước.

Trong tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3, Anh Tú Atus và Quân A.P trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền". Anh Tú Atus giới thiệu đồng nghiệp là vợ mình, đã già nhưng rất "dính người". Xuyên suốt các trò chơi, cả hai cũng phối hợp ăn ý, còn không quên dành cho nhau những cử chỉ "thân mật", từ chương trình đến tận hậu trường.

img-1399.jpg
img-1400.jpg
Anh Tú Atus và Quân A.P dính nhau không rời trong tập 6.

Trước đó trong tập 4 và 5, Anh Tú Atus đã "phát cẩu lương" hàng loạt khi có khách mời - bà xã Diệu Nhi tham gia. Cả hai liên tục có những khoảnh khắc đối đáp ngọt ngào, chẳng hạn như khi Diệu Nhi trả lời chồng rằng "Anh thì tôi còn cưới được chứ nói gì đến lừa", trở thành đề tài được bàn tán. Giờ đây khi sang tập mới, Diệu Nhi lại phải canh chừng ông xã trước những "thế lực" khác, hết Quang Trung đến hiện tại là Quân A.P, từ Anh Trai "Say Hi" đến tận Running Man Vietnam mùa 3 vẫn chưa xong.

banner.jpg
Thiện Dư
#Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man Vietnam #Running Man #Anh Tú Atus #Diệu Nhi #Quân A.P

Xem thêm

Cùng chuyên mục