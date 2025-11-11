Running Man Vietnam: Anh Tú Atus - Quân A.P "tình tứ", Diệu Nhi đáp trả

Sau khi tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3 ra mắt, những khoảnh khắc của Anh Tú Atus và Quân A.P nhanh chóng gây sốt. Cả hai đóng vai đôi vợ chồng già, mang đến cho khán giả nhiều phút giây hài hước và dễ thương. Song, màn "đánh lẻ" này của Anh Tú Atus cùng Quân A.P đã đến tai "chính thất" Diệu Nhi, khiến cô phải nhanh chóng phản hồi.

Diệu Nhi đáp trả Anh Tú Atus và Quân AP. Nguồn: Diệu Nhi

Trong video được đăng tải gần đây, Diệu Nhi đã tận dụng trào lưu "Pháp luật nào..." để gửi đôi lời đến Quân A.P. Nữ diễn viên nhanh chóng tổng hợp "tội trạng" của anh đối với ông xã Anh Tú Atus của mình, từ việc kéo quần đến bám dính không rời như yêu nhau thật.

Sau cùng, Diệu Nhi quyết định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, đòi "mở phiên toà xét xử" Quân A.P. Hiện tại video này đang thu về lượng tương tác khủng, khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

Diệu Nhi "dằn mặt" Quân AP siêu hài hước.

Trong tập 6 của Running Man Vietnam mùa 3, Anh Tú Atus và Quân A.P trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền". Anh Tú Atus giới thiệu đồng nghiệp là vợ mình, đã già nhưng rất "dính người". Xuyên suốt các trò chơi, cả hai cũng phối hợp ăn ý, còn không quên dành cho nhau những cử chỉ "thân mật", từ chương trình đến tận hậu trường.

Anh Tú Atus và Quân A.P dính nhau không rời trong tập 6.

Trước đó trong tập 4 và 5, Anh Tú Atus đã "phát cẩu lương" hàng loạt khi có khách mời - bà xã Diệu Nhi tham gia. Cả hai liên tục có những khoảnh khắc đối đáp ngọt ngào, chẳng hạn như khi Diệu Nhi trả lời chồng rằng "Anh thì tôi còn cưới được chứ nói gì đến lừa", trở thành đề tài được bàn tán. Giờ đây khi sang tập mới, Diệu Nhi lại phải canh chừng ông xã trước những "thế lực" khác, hết Quang Trung đến hiện tại là Quân A.P, từ Anh Trai "Say Hi" đến tận Running Man Vietnam mùa 3 vẫn chưa xong.