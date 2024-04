'Run for Green Up 2024': Hơn 1000 runner chạy để thắp sáng nhận thức về Glôcôm

“Run for Green Up 2024” là hoạt động chạy trực tuyến hoàn toàn miễn phí nằm trong chiến dịch truyền thông giáo dục “Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm” của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới.

“Cùng chạy để thắp sáng nhận thức Glôcôm” Với mong muốn nâng cao nhận thức về bệnh lý Glôcôm và tạo ra cơ hội để cộng đồng chung tay vì đôi mắt của người bệnh, hoạt động chạy trực tuyến “Green Up” đã được Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tổ chức cùng CLB Glôcôm Việt Nam và iRace. Sau 1 tháng phát động, từ ngày 20/03/2024 đến ngày 19/04/2024, giải chạy đã thu hút hơn 720 người đăng ký tham gia với tổng số quãng đường lên đến 79,791 km. Với mỗi km được ghi nhận, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 sẽ trích 1.000 đồng vào Quỹ Mắt Sáng hỗ trợ chi phí khám, điều trị cho bệnh nhân nhãn khoa có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc giải chạy, hơn 79 triệu đồng đã được đóng góp cho Quỹ Mắt Sáng – quỹ nội bộ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 nhằm tài trợ cho các bệnh nhân nhãn khoa có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm Gala tổng kết chiến dịch, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 đã trao tặng 50 triệu đồng cho Hội người mù tỉnh Quảng Ninh. Giải chạy đã mang đến những tác động mạnh mẽ tới nhận thức của người tham gia với những con số mang thông điệp về bệnh Glôcôm. Cự ly 50km nhắc nhở rằng 50% bệnh nhân Glôcôm không biết mình mắc bệnh. Cự ly 80km cho biết 80 triệu người mắc bệnh Glôcôm trên toàn thế giới. Cự ly 120km cảnh báo gần 120 triệu người được dự đoán mắc bệnh Glôcôm vào năm 2040. Không chỉ cùng chung tay giúp nâng cao nhận thức, người tham gia các cự ly còn nhận được giải thưởng hiện kim của chương trình. 3 người hoàn thành các cự ly 120km, 80km, 50 km sớm nhất nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, các vận động viên hoàn thành chặng cũng nhận được phần thưởng là huy chương Green Up, voucher khám mắt tổng quát và quà hiện vật của ban tổ chức. Khởi động “Chạy vì mắt sáng” nâng cao tinh thần tại Hà Nội Không chỉ sôi động trên nền tảng trực tuyến, tinh thần “Chạy vì mắt sáng” còn được đẩy lên cao thông qua buổi chạy kick-off tại Công viên Thanh Xuân sáng ngày 07/04/2024. Hơn 100 vận động viên mang màu áo xanh đầy tự hào của chiến dịch đã gia nhập đường chạy. Ngoài cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2, buổi chạy kick-off còn thu hút sự tham gia của nhiều đối tác và những người quan tâm đến chiến dịch. Buổi chạy kick-off đã diễn ra trong sự hào hứng của người tham gia, nâng cao tinh thần thể thao vì sức khỏe cộng đồng. “Run For Green Up” mở rộng diễn ra tại Hạ Long Trước sức nóng của hoạt động chạy trực tuyến, giải chạy mở rộng được tổ chức vào sáng ngày 21/04/2024 tại Đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Giải chạy đã thu hút 300 vận động viên từ Hà Nội, Hạ Long và các tỉnh thành lân cận tham gia với tinh thần thể thao nhiệt huyết và mong muốn góp phần chung tay giúp đỡ những bệnh nhân Glôcôm có hoàn cảnh khó khăn. Run for Green Up 2024 - Giải chạy ý nghĩa trong cộng đồng nhãn khoa Tham gia giải chạy “Green Up”, các vận động viên được rèn luyện sức khỏe thể chất và sự bền bỉ thông qua những bước chạy. Các hoạt động truyền thông bên cạnh giải chạy cũng tạo điều kiện để các vận động viên có thêm hiểu biết về căn bệnh Glôcôm, nâng cao nhận thức phòng bệnh, điều trị bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Giải chạy đã tạo ra những khoảnh khắc, kỉ niệm đáng nhớ cho vận động viên tham gia và góp phần lan tỏa chiến dịch “Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm”. Không chỉ là một sự kiện thể thao, “Green Up 2024” còn là một hành trình hy vọng. Giải chạy vì mục đích thiện nguyện là gây “Quỹ Mắt Sáng” đã tạo cơ hội giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh lý nhãn khoa có chi phí thăm khám, điều trị. Giải chạy đã đóng góp không nhỏ vào thành công của chiến dịch truyền thông “Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm”. Chiến dịch là lời khẳng định sứ mệnh phụng sự cộng đồng, chăm sóc đôi mắt người Việt của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2. Đồng thời, chiến dịch cũng cho thấy vị thế chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 khi tiên phong hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới. P.V