RT Holdings được vinh danh tại 'HR Asia – Best Companies to Work for in Asia Awards 2023'

Tại lễ trao giải “HR Asia – Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” tối ngày 03/08 vừa qua, RT Holdings được vinh danh với giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies to Work for in Asia Awards).

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín thường niên được tổ chức bởi HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc tốt nhất trong khu vực. Để khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên, HR Asia đã sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược – cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Tại Việt Nam, khảo sát được thực hiện trên khoảng 650 công ty với gần 50.000 nhân sự cấp cơ sở đến nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự. Được tổ chức vào ngày 03/08/2023 vừa qua tại Gem Center (TP.HCM), sự kiện đã quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tại đây, HR Asia đã công bố những cái tên góp mặt trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023". Bên cạnh RT Holdings, danh sách này còn có các doanh nghiệp đa quốc gia hiện đang có những hoạt động kinh doanh nổi bật tại Việt Nam như: Microsoft, Unilever, Coca-cola, Uniqlo, Lazada, Vinamilk, Vietjet Air,... Sau hai thập kỷ kiến tạo và phát triển với nền tảng ban đầu chỉ bao gồm một đơn vị duy nhất, đến nay, RT Holdings đã vươn mình trở thành một trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam hoạt động dưới mô hình hệ sinh thái giáo dục đa dạng, hướng đến các chương trình giáo dục chuẩn quốc tế. Hai trong số các đơn vị nổi bật của RT Holdings là Hệ thống Trường Tây Úc (WASS) và Hệ thống Trường PennSchool, cung cấp các lộ trình học tập theo chuẩn đầu ra nghiêm ngặt của Úc và Mỹ. Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia Awards là minh chứng khẳng định RT Holdings có một mô hình doanh nghiệp hoàn thiện với đội ngũ "lãnh đạo tận tâm – nhân viên tận lực"; tinh thần văn hóa nội bộ đặt trọng tâm vào yếu tố con người và những chế độ phúc lợi, đãi ngộ đáp ứng được kỳ vọng của các thành viên trong Hệ thống. RT Holdings luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó, văn hóa trao quyền luôn được nhấn mạnh, đồng thời, tinh thần cởi mở và cầu thị cũng luôn được khuyến khích. Mọi thành viên không chỉ được phát huy toàn bộ năng lực chuyên môn mà còn được thể hiện đam mê, phát huy sự sáng tạo và có cơ hội thử sức ở nhiều khía cạnh mới. Chia sẻ tại Lễ trao giải, cô Cao Thiên Ái Nương, Phó Tổng giám đốc RT Holdings cho biết: "Sự công nhận từ giải thưởng này tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hướng đến những giá trị tốt nhất cho người lao động". Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia Awards không chỉ là một dấu ấn đáng nhớ trên chặng đường phát triển của RT Holdings mà còn là niềm cảm hứng và nguồn động lực to lớn để Hệ thống tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, đồng thời nỗ lực cải tiến và đổi mới mỗi ngày để luôn là điểm đến được yêu thích của các nhân sự đang quyết tâm tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, hiện đại, chứa đựng những cơ hội đáng giá để phát triển sự nghiệp.