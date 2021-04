Rosé (Blackpink), Châu Bùi, Thanh Hằng diện váy 600 triệu của Công Trí: Ai mặc đẹp nhất?

TPO - Cùng một mẫu đầm nhưng Rosé (Blackpink), Châu Bùi, Thanh Hằng, Elsa Hosk lại mang đến những thái cực khác biệt khiến khán giả khó có thể đánh giá ai là người mặc đẹp nhất.

Bộ đầm sắc màu được Rosé diện trong MV “Gone” mới phát hành tiếp tục là sản phẩm do nhà mốt Công Trí thiết kế. Được biết, đây là mẫu đầm vedette Công Trí Xuân Hè 2020 “Đi nhặt hạt sương nghiêng” được trình diễn tại New York Fashion Week năm 2019. Trước đó, trong MV “On The Ground”, phía Công Trí xác nhận ê-kíp của thành viên Blackpink cũng đã liên hệ đặt bộ body suit và áo choàng thuộc cùng bộ sưu tập để diện.

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho thiết kế vì rất hợp với bối cảnh của MV và cho rằng đây là bộ váy đỉnh nhất từ trước đến giờ mà Rosé được mặc trong MV.

Bộ váy với cấu trúc 3D đẹp mắt, phần thân váy đính lông bảy sắc cầu vồng gây ấn tượng mạnh cho thị giá. Trang phục này từng được "thiên thần nội y" Elsa Hosk trình diễn cho vị trí vedette của bộ sưu tập. Bộ đầm được định giá 26.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Siêu mẫu Thanh Hằng là sao Việt đầu tiên diện bộ váy này. Sở hữu đôi chân dài miên man cùng thần thái sang chảnh, Thanh Hằng tỏa sáng trong bộ đầm rực rỡ.

Châu Bùi cũng lựa chọn trang phục này trong một sự kiện nhưng hiệu ứng lại không như đàn chị vì chiều cao khiêm tốn. Dù cô đã chọn đôi guốc Gucci cực cao để vừa vặn với bộ váy nhưng vẫn không được đánh giá cao.