Rong biển Thuhienco và hành trình gần 20 năm chinh phục khẩu vị người Việt

Trong tập 1 của Liên Minh Kinh Doanh: Liên Minh Ẩm Thực, ban biên tập của chương trình đã lựa chọn 4 thương hiệu chính và 2 thương hiệu hỗ trợ cùng là đối tác của Liên Minh Kinh Doanh Fansipan. Tất cả được kết hợp với nhau tạo ra một event thưởng thức ẩm thực trong ngành sản xuất thực phẩm lẫn F&B. 6 thương hiệu này lần lượt là: Roynes, Thuhienco, Siêu Phát, Thực Phẩm Chay Hải Biên, Thuyền Buồm Đông Dương, Hi Fine Fashion.

Góp mặt với cương vị là đối tác trong sự kiện thưởng thức ẩm thực, sản phẩm chính mà chị Hoàng Thu Hiền - CEO công ty TNHH đầu tư và XNK Thu Hiên (Thuhienco) quảng bá đó là những sản phẩm rong biển. Chúng được chia thành 2 dòng chính: nguyên liệu chế biến và sản phẩm ăn nhanh. Theo nhận xét chung của thực khách tại sự kiện, các món ăn được chế biến từ rong biển của Thuhienco vừa giữ được hương vị nguyên bản của Hàn Quốc mà còn rất phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

Trải qua gần 20 năm không ngừng ​nghiên cứu và nắm bắt được nhu cầu ngày càng tăng của​ mặt hàng ​như rong biển, bột rau câu…nhập khẩu tại thị trường Việt Nam, ​Thuhienco đã​​ quyết định tập trung đầu tư và​ khai thác sản phẩm này từ các đối tác​ ở Hàn Quốc, Sinagapore,...

Với quyết tâm nâng cao chất lượng và chủng loại sản phẩm, sản phẩm của Công ty TNHH Đầu Tư & XNK Thu Hiên lựa chọn đều đạt được giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó Thuhienco vừa cho thấy được tài năng hội nhập trên trường quốc tế, vừa đảm bảo sự tận tâm của mình trong việc thấu hiểu nhu cầu và sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam.

Hoàng Thu Hiền - CEO Thuhienco đã có chia sẻ nhỏ trong chương trình Liên Minh Kinh Doanh tập 1 Liên Minh Ẩm Thực: “Năm 2022 này, Thuhienco sẽ dịch chuyển mục tiêu, đối tượng tiêu dùng. Tiếp tục giữ vững thị phần dành cho những bà nội trợ và các nhà hàng. Và mở rộng phân khúc khách hàng là giới trẻ, vì tất cả những sp rong biển của Thuhienco bắt kịp xu hướng ẩm thực của giới trẻ Châu Á, đó là ngon, tiện lợi, dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đồng thời vẫn giữ được đặc trưng hương vị nguyên bản hàn quốc và vừa phù hợp khẩu vị của người Việt Nam”.

Chương trình Liên Minh Kinh Doanh tập 1 Liên Minh Ẩm Thực đã thành công gắn kết những câu chuyện khác biệt của Thuhienco và 5 thương hiệu có sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Từ đó, kết nối những mắt xích chung bổ trợ cho nhau thành một câu chuyện liên minh truyền thông và kinh doanh, cùng lúc nâng tầm thương hiệu không chỉ trong chương trình mà còn liên kết mở rộng kinh doanh ngoài thực tế. Giá trị to lớn này sẽ lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đó chính là giải pháp truyền thông Liên Minh Kinh Doanh sáng tạo, đổi mới và mang tính xu hướng.

2 thương hiệu hỗ trợ chính trong chương trình là Thuyền Buồm Đông Dương do ông An Sơn Lâm làm CEO và Hi Fine Fashion được đại diện bởi CEO Nguyễn Thị Thùy Hoa. Lần này sự kiện được diễn ra và ghi hình ngay khi tàu Hòn Ngọc Viễn Đông đang chạy trên sông mang đến trải nghiệm không gian sang trọng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp và cả chuyến du ngoạn đẳng cấp cho khách mời. Hi Fine Fashion thì mang đến những bộ sưu tập được ban biên tập chương trình dàn dựng thành những tiết mục kết hợp giữa trình diễn thời trang và thưởng thức ẩm thực tạo nên những trải nghiệm đặc sắc và thú vị cho người xem.

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” hãy đón chờ câu chuyện Liên Minh Kinh Doanh của 6 thương hiệu trong tập 1: Liên Minh Ẩm Thực phát sóng lúc 20h00 ngày 20/03/2022 trên kênh youtube Vadiha Media. Chương trình được hợp tác sản xuất bởi Liên Minh Kinh Doanh Fansipan và đơn vị truyền thông Vadiha Media.

