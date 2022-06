Rối loạn giấc ngủ ở dân văn phòng, dùng TPBVSK AnQ có tốt không?

Bạn là nhân viên văn phòng với công việc căng thẳng? Bạn thường xuyên gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ ngủ, khó đi vào giấc ngủ vào ban đêm, nhưng ban ngày lại ngủ gà ngủ gật, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống? Bạn cần một giải pháp hỗ trợ giúp ngủ ngon tự nhiên nhưng không biết sản phẩm nào là tốt? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

Tình trạng rối loạn giấc ngủ ở dân văn phòng

Rối loạn giấc ngủ là vấn đề ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ, đặc biệt là ở nhóm đối tượng nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng là đối tượng đặc thù, làm việc thời gian dài trong môi trường kín cùng máy tính, giờ giấc nghỉ ngơi, ăn uống có thể bị rối loạn. Đồng thời, nhóm nhân viên văn phòng cũng gặp rất nhiều áp lực về công việc. Những yếu tố này chính là nguyên nhân dẫn đến rối loạn giấc ngủ, ngủ chập chờn không sâu giấc.

Rối loạn giấc ngủ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe thể chất và cả tinh thần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và công việc của nhân viên. Nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ra trầm cảm nặng, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng giải quyết vấn đề hay làm chuyển biến xấu sức khỏe như nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp.

Giải pháp hỗ trợ rối loạn giấc ngủ từ thảo dược

Hiểu được những hậu quả nghiêm trọng do mất ngủ gây ra, nhân viên văn phòng cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện giấc ngủ tránh các tác động xấu.

Hiện nay, có nhiều loại thuốc an thần giúp điều trị rối loạn giấc ngủ. Các loại thuốc này hoạt động theo cơ chế ức chế thần kinh, ức chế các cảm xúc cũng như hoạt động của cơ thể, từ đó gây cảm giác mơ màng, buồn ngủ. Nếu sử dụng thuốc an thần bừa bãi, không có chỉ định của bác sĩ có thể gây ra cho cơ thể nhiều tác dụng phụ như: mệt mỏi, kém minh mẫn, suy giảm trí nhớ, rối loạn vận động... Ngoài ra, nếu sử dụng thuốc an thần kéo dài có thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc thuốc.

Vì vậy, ngày nay giải pháp từ thảo dược được đánh giá là hiệu quả và cực kỳ an toàn đối với người rối loạn giấc ngủ. Cụ thể, một số thảo dược có tác dụng hỗ trợ rối loạn giấc ngủ được chứng minh hiệu quả trong nhiều nghiên cứu khoa học:

- 5 - HTP được chiết xuất từ cây trồng Griffonia simplicifolia có nguồn gốc từ Châu Phi. 5-HTP khi vào cơ thể sẽ cung cấp serotonin - một loại hormon hạnh phúc. Theo nghiên cứu, sự thiếu hụt serotonin có thể gây ra chứng trầm cảm, lo lắng, rối loạn giấc ngủ. Theo nghiên cứu lâm sàng, bệnh nhân sử dụng 5 - HTP có thời gian bắt đầu giấc ngủ và tổng thời gian ngủ dài hơn so với nhóm chứng không sử dụng.

- Nữ lang có công dụng điều trị rối loạn giấc ngủ cực kỳ hiệu quả. Thành phần acid valerenic trong nữ lang có thể gắn kết vào thụ thể GABA giúp ngăn chặn các tín hiệu căng thẳng truyền đến thần kinh trung ương. Ngày nay, nữ lang được ứng dụng rất nhiều trong y học bởi hiệu quả vượt trội so với thuốc ngủ, cùng với tính an toàn tuyệt đối đối với sức khỏe.

- Lạc tiên: Từ xưa trong dân gian đã sử dụng lạc tiên để điều trị rối loạn giấc ngủ. Theo nghiên cứu, lạc tiên có các chất giúp trấn an tinh thần, giảm lo lắng, cải thiện mất ngủ. Là một loại thảo dược quen thuộc, lạc tiên cực kỳ an toàn khi sử dụng.

- Tía tô đất: Tía tô đất được coi như vệ sĩ của tinh thần. nhờ vào khả năng làm dịu thần kinh. Nghiên cứu chỉ ra, bổ sung 3g tía tô đất trong tối thiểu 8 tuần có thể làm giảm lo âu, căng thẳng và rối loạn giấc ngủ.

TPBVSK AnQ - Lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân rối loạn giấc ngủ

Với tiêu chí an toàn, hiệu quả cũng như uy tín, TPBVSK AnQ được các chuyên gia, bác sĩ khuyên dùng cho bệnh nhân rối loạn giấc ngủ. Phối hợp các thành phần có nguồn gốc thảo dược như 5-HTP, nữ lang, tía tô đất, lạc tiên cùng các thành phần hỗ trợ có lợi cho giấc ngủ như aquamin Mg, theanin, vitamin B6, thực phẩm bảo vệ sức khỏe AnQ đem đến hiệu quả hỗ trợ dưỡng tâm an thần, hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu, hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Mang lại giấc ngủ tự nhiên, êm dịu, tránh mệt mỏi, đau đầu khi thức dậy. Hiệu quả của sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa của từng đối tượng sử dụng.

TPBVSK AnQ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP-WHO đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhà máy Dược phẩm Gia Nguyễn - nhà máy có thâm niên hơn 1 thập kỷ sản xuất dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, TPBVSK AnQ là một trong số ít những sản phẩm trên thị trường có nguồn gốc cũng như nghiên cứu về chất lượng rõ ràng.

TPBVSK ANQ - CHO GIẤC NGỦ NGON VÀ SÂU

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hoặc bạn có thể liên hệ mua hàng bằng cách gọi điện ngay đến số tổng đài 1800 9229 hoặc truy cập đặt hàng ngay TẠI ĐÂY. Ngoài ra khi mua online, mẹ sẽ được hỗ trợ giao nhanh, thanh toán tại nhà.

Website: https://anqvn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGZBm5hqCa4i_DOsnh4OO1g

Fanpage: https://www.facebook.com/anqchobangiacngusauvatunhien

Shopee: https://shopee.vn/duoctinphong

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/gian-hang-duoc-tin-phong/

Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/duoc-pham-tin-phong

Hotline: 1800 9229