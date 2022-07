Rò rỉ hình ảnh Huyền Lizzie, Đình Tú diện đồ cưới

TPO - Hình ảnh Huyền Lizzie xinh đẹp trong bộ váy cô dâu sánh đôi cùng Đình Tú khiến khán giả chờ đợi cái kết tốt đẹp của “Thương ngày nắng về”.

Là cặp đôi chính của Thương ngày về, Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy (Đình Tú) nhận được nhiều tình cảm của khán giả truyền hình xuyên suốt thời gian bộ phim lên sóng. Thậm chí cả hai còn nhiều lần khiến cư dân mạng nghi ngờ “phim giả tình thật” nhưng bộ đôi đều lên tiếng phủ nhận.

Trải qua nhiều sóng gió, bị chủ tịch Hoàng Kim phản đối, cặp đôi Trang – Duy được kỳ vọng sẽ có cái kết hạnh phúc, tốt đẹp. Mới nhất, những hình ảnh cặp đôi thử đồ cưới rò rỉ trên mạng xã hội. Khán giả tò mò không biết đây phân đoạn phục vụ quá trình quay phim hay chỉ là cái bắt tay hợp tác cho một nhãn hàng của bộ đôi.

Huyền Lizzie diện bộ váy cưới đơn giản, khoét sâu nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Cả hai được khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trước đó, trong chuyến đi chơi, Duy đã bất ngờ cầu hôn Vân Trang.

Trong chuyến đi chơi, Duy đã bất ngờ cầu hôn Vân Trang. Anh thổ lộ lời ngọt ngào, ấm áp và nhận được cái gật đầu của bạn gái: "Đính kèm với chiếc nhẫn này là một món quà tinh thần trị giá 72 kg. Em có muốn nhận món quà này không?".

Theo bản gốc Mother Of Mine, nhân vật Vân Trang do diễn viên Kim So Yeon thủ vai cũng có một đám cưới cuối phim. Vì vậy, việc cặp đôi Trang – Duy có một cái kết mãn nhãn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ cảnh quay với “mẹ vợ” (NSƯT Thanh Quý) cùng dòng trạng thái: “Cái tội ăn cơm trước kẻng”. Đây là cảnh chưa xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả rất thích thú chờ đợi.