Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Rò rỉ ảnh mẫu xe điện mới của VinFast

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô hé lộ về một mẫu SUV mới của VinFast. Xe có thiết kế khác biệt so với các sản phẩm hiện hành của hãng, nhưng chưa rõ kích thước và định vị phân khúc.

Sáng 6/4, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc SUV lạ chạy thử trên cao tốc thu hút sự chú ý của cộng động mạng và các diễn đàn ô tô trong nước.

Đoạn clip chiếc SUV ngụy trang chạy thử trên cao tốc thu hút sự chú ý trên các diễn đàn ô tô. Video: Otofun

Mặc dù được phủ ngụy trang kín nhưng với phần đầu xe có chi tiết dải đèn định vị hình cánh chim, đây được cho là một sản phẩm mới đang được VinFast phát triển.

Tới trưa cùng ngày, trên các trang mạng xã hội tiếp tục lan truyền những hình ảnh rò rỉ cho thấy rõ hơn ngoại thất của chiếc xe này.

Hình ảnh cho thấy rõ hơn thiết kế ngoại thất của mẫu SUV mới. Ảnh: Otofun

Theo đó, chiếc xe mang dáng SUV sở hữu thiết kế tổng thể khác biệt so với các sản phẩm hiện hành của VinFast. Điểm nhấn của đầu xe là đèn cụm chiếu sáng LED lớn kết hợp với đèn định vị thanh mảnh.

Phía sau xe trang bị cụm đèn hậu LED vắt ngang cốp với kích thước lớn, tích hợp đèn xi-nhan LED. Cụm đèn được bao bởi một dải nhựa đen khá bắt mắt. Trong khi đó bộ mâm có thiết kế giống với loại trên mẫu xe gia đình VF MPV 7.

Dựa trên những chi tiết được hé lộ qua hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy chiếc SUV mới này chính là mẫu xe từng được VinFast đăng ký kiểu dáng, xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025.

Mẫu xe mới của VinFast xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Chưa rõ đây là một mẫu SUV hoàn toàn mới hay là bản nâng cấp/thế hệ mới của một mẫu xe VinFast hiện có như VF 6 hay VF 7. Thông số kỹ thuật, tên gọi chính thức hay thời điểm ra mắt vẫn là ẩn số bởi VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về mẫu xe mới lạ này.

