Rò rỉ ảnh mẫu xe điện mới của VinFast

TPO - Loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô hé lộ về một mẫu SUV mới của VinFast. Xe có thiết kế khác biệt so với các sản phẩm hiện hành của hãng, nhưng chưa rõ kích thước và định vị phân khúc.

Sáng 6/4, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc SUV lạ chạy thử trên cao tốc thu hút sự chú ý của cộng động mạng và các diễn đàn ô tô trong nước.

Đoạn clip chiếc SUV ngụy trang chạy thử trên cao tốc thu hút sự chú ý trên các diễn đàn ô tô. Video: Otofun

Mặc dù được phủ ngụy trang kín nhưng với phần đầu xe có chi tiết dải đèn định vị hình cánh chim, đây được cho là một sản phẩm mới đang được VinFast phát triển.

Tới trưa cùng ngày, trên các trang mạng xã hội tiếp tục lan truyền những hình ảnh rò rỉ cho thấy rõ hơn ngoại thất của chiếc xe này.

Hình ảnh cho thấy rõ hơn thiết kế ngoại thất của mẫu SUV mới. Ảnh: Otofun

Theo đó, chiếc xe mang dáng SUV sở hữu thiết kế tổng thể khác biệt so với các sản phẩm hiện hành của VinFast. Điểm nhấn của đầu xe là đèn cụm chiếu sáng LED lớn kết hợp với đèn định vị thanh mảnh.

Phía sau xe trang bị cụm đèn hậu LED vắt ngang cốp với kích thước lớn, tích hợp đèn xi-nhan LED. Cụm đèn được bao bởi một dải nhựa đen khá bắt mắt. Trong khi đó bộ mâm có thiết kế giống với loại trên mẫu xe gia đình VF MPV 7.

Dựa trên những chi tiết được hé lộ qua hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy chiếc SUV mới này chính là mẫu xe từng được VinFast đăng ký kiểu dáng, xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025.

Mẫu xe mới của VinFast xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Chưa rõ đây là một mẫu SUV hoàn toàn mới hay là bản nâng cấp/thế hệ mới của một mẫu xe VinFast hiện có như VF 6 hay VF 7. Thông số kỹ thuật, tên gọi chính thức hay thời điểm ra mắt vẫn là ẩn số bởi VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về mẫu xe mới lạ này.