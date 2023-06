Rap Việt 3 tập 2: Quán quân The Voice Kids trở lại, trai đẹp "Gái Già Lắm Chiêu" bị chê

TPO - Trong tập 2 "Rap Việt" mùa 3 tiếp tục xuất hiện những nhân tố mới. Tuy nhiên, nam diễn viên "Gái Già Lắm Chiêu V" Khương Lê - rap name Dubbie đang nhận về nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng.

Rhyder - Quang Anh The Voice Kids

Từng là Quán quân cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) mùa đầu tiên, Quang Anh lựa chọn tập trung cho việc học để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. So với Á quân là Phương Mỹ Chi, cái tên Quang Anh cũng dần "mất tăm" khỏi showbiz khi không có sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Trở lại Rap Việt mùa 3, tài năng nhí một thời khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi sự thay đổi về ngoại hình lẫn giọng hát. Đổi nghệ danh thành Rhyder, Quang Anh "lột xác" với màu sắc âm nhạc hợp thời, phong cách thời trang cá tính. Phần trình diễn Để Anh Một Mình của Rhyder khiến cả khán đài cũng như là bộ 7 đứng lên và không ngừng nhún nhảy.

Kết thúc phần trình diễn, Rhyder đem về cho mình 4 chọn từ 4 HLV và 93% lượt bình chọn từ khán giả. Rhyder được đánh giá cao khi trình diễn toàn bộ phần thi của mình mà không cần đến ca sĩ hỗ trợ. Nam rapper đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả bởi background Quán quân The Voice Kids cũng như những kĩ năng truyền tải, "đóng tune" hay rap melody trên sàn đấu năm nay.

dubbie

Nam diễn viên Gái Già Lắm Chiêu V gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu rap với rap name dubbie. Với ngoại hình điển trai, dubbie nhanh chóng nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả. Nam rapper mang đến phần trình diễn dựa trên ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng với giai điệu khá bắt tai, nội dung phù hợp với thị hiếu khán giả.

Tuy nhiên, phần thi của dubbie đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng Rap fan. Nhất là khi tiết mục của dubbie được sắp xếp liền kề bản rap xúc động đến từ Alen - một gương mặt quen thuộc trong giới Underground - đã bị loại khi không đạt được tiêu chí bình chọn của khán giả trường quay. Nhiều khán giả cho rằng, các kĩ năng của dubbie còn rất nhiều hạn chế so với Alen. Bên cạnh đó, phần lyric không liên quan đến ca khúc chủ đề và sai kiến thức lịch sử của dubbie cũng nhận về loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng.

24K Right

24K Right được ví như "chiến binh khủng long" của mùa giải năm nay khi trước đó, nam rapper đã lọt vào vòng chung kết King of Rap. Cũng trong năm 2020, 24K Right là một trong ba nghệ sĩ Việt ký hợp đồng với hãng thu âm Def Jam Recordings - đơn vị quản lý nhiều ngôi sao thế giới như Rihanna, Jennifer Lopez, Ne-Yo.

Chỉ mới vừa bước ra sân khấu gửi lời chào, 24K.Right đã nhận ngay chiếc nón vàng đầu tiên đến từ HLV BigDaddy khiến cả trường quay phải ngơ ngác. Với phong cách trình diễn tự tin, nguồn năng lượng mạnh mẽ và đặc biệt là kĩ năng rap điêu luyện, 24K Right nhận về "cơn mưa nón vàng" đến từ bộ tứ HLV và 99% lượt bình chọn từ khán giả.

Nhận xét về 24K Right, HLV B Ray dành nhiều lời khen có cánh cho khả năng viết lyric cũng như story-telling của nam rapper. Một "cuộc chiến" tranh giành thí sinh giữa các HLV lại tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, 24K Right đã chọn về đội của HLV B Ray.

Bên cạnh những nhân tố mới, các thí sinh Rap Việt mùa trước cũng quyết tâm "phục thù" tại sàn đấu năm nay. Nếu như Yuno Big Boi chinh phục HLV B Ray khi mang đến nguồn năng lượng tích cực, một khía cạnh mới trong cá tính âm nhạc và sự thay đổi mới lạ trong kĩ năng rap thì DT Tập Rap cũng nhận được cú đạp chọn đầy phấn khích của rapper Ex's Hate Me với bản rap "khịa" người yêu cũ chất chơi.