Radisson Hotel Group mở rộng tại Việt Nam với hai khách sạn Radisson Blu mới tại hai điểm đến Di sản Thế giới

Radisson Hotel Group đánh dấu cột mốc quan trọng tại Việt Nam với việc khai trương và ký kết hợp đồng quản lý hai khu nghỉ dưỡng Radisson Blu mới tại hai điểm đến Di sản Thế giới UNESCO biểu tượng của Việt Nam – Hội An và Vịnh Hạ Long. Đây là bước tiến trong chiến lược mở rộng mạnh mẽ của tập đoàn trên toàn quốc.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, với kho tàng kỳ quan thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng mạnh 39,5%¹. Dự báo, đến năm 2025, những tín đồ du lịch cao cấp sẽ tiếp tục đổ về Việt Nam để khám phá các đô thị sôi động, chiêm ngưỡng các hòn đảo nên thơ, núi non xanh thẳm và bãi biển tuyệt đẹp, ước tính đạt con số kỷ lục từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cùng với sự bùng nổ du lịch đến Việt Nam, Radisson Hotel Group đã triển khai chiến lược mở rộng trên toàn quốc, đưa những thương hiệu hàng đầu của tập đoàn đến nhiều điểm đến mơ ước. Hiện tại, du khách đã có thể khám phá vẻ đẹp cổ kính của Hội An, thương cảng quyến rũ trên dải duyên hải miền Trung Việt Nam, tại Radisson Blu Resort, Hoi An vừa khai trương. Trong thời gian tới, du khách sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ vĩ của vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên với hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ, tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay sắp ra mắt.

Radisson Blu Resort, Hoi An là khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển, tọa lạc trên dải cát trắng nguyên sơ của bãi biển Hà My, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Cách thành phố Đà Nẵng sôi động chỉ vài phút lái xe và cách trung tâm phố cổ Hội An — di sản thế giới được UNESCO công nhận khoảng 15 phút, khu nghỉ dưỡng là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp thiên nhiên của biển cả và nét văn hóa đặc trưng.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú với 674 phòng nghỉ và phòng suite, hoặc 66 biệt thự riêng tư. Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp nhiều tiện ích đa dạng như sân tennis, câu lạc bộ trẻ em, ba hồ bơi ngoài trời, các môn thể thao dưới nước và nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Trong đó, Hooked - nhà hàng hải sản phục vụ các món ngon chế biến từ các nguyên liệu được đánh bắt trong ngày; Gravity Rooftop Bar, nơi lý tưởng để thưởng thức những ly cocktail mát lạnh cùng tầm nhìn đại dương vô tận.

Ngoài ra, ba không gian để tổ chức sự kiện linh hoạt tại khu nghỉ dưỡng chính là địa điểm hoàn hảo để tổ chức tiệc cưới lãng mạn và những sự kiện trọng đại khác.

Radisson Hotel Group cũng đã ký kết thỏa thuận ra mắt Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay - một biểu tượng ven biển mới cao 30 tầng vươn mình bên vịnh Hạ Long tuyệt mỹ, nơi nổi tiếng với hơn 1.900 hòn đảo lớn nhỏ. Khách sạn cao cấp này được thiết kế với hình dáng như một con tàu đang tiến ra biển khơi, sở hữu 352 phòng nghỉ và phòng suite sang trọng. Du khách có thể tận hưởng trải nghiệm ẩm thực đa dạng tại sáu nhà hàng và quầy bar, thư giãn tại spa, rèn luyện sức khỏe trong phòng gym hiện đại hoặc đắm mình trong hồ bơi xanh mát.

Đối với các sự kiện kinh doanh và xã hội, khách sạn sẽ cung cấp một phòng hội nghị đa năng với sức chứa lên đến 500 khách, cùng nhiều phòng họp nhỏ tiện nghi, phù hợp cho các hội thảo và sự kiện riêng tư.

Ông Ramzy Fenianos, Giám đốc Phát triển Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, Tập đoàn Radisson Hotel Group, chia sẻ: “Việt Nam là một điểm đến đầy tiềm năng, ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới với vô số thắng cảnh hấp dẫn. Khi du khách đam mê khám phá tìm đến những vùng đất mới, Radisson Hotel Group cam kết mang đến dịch vụ hiếu khách tận tâm và truyền cảm hứng tại mọi điểm đến mà khách hàng mong muốn. Hai khách sạn Radisson Blu mới tại Hội An và Vịnh Hạ Long sẽ giúp du khách thực sự ‘Feel the Difference’ - cảm nhận sự khác biệt - thông qua những trải nghiệm lưu trú đẳng cấp thế giới tại hai trong số những điểm đến di sản quyến rũ nhất Việt Nam.”

Hiện tại, Radisson Hotel Group đang vận hành bảy khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, trải dài qua các điểm đến nổi bật như Cam Ranh, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Mũi Né và Phú Quốc, dưới ba thương hiệu nổi tiếng: Radisson Blu, Radisson và Radisson RED. Với hàng loạt dự án đang triển khai, Radisson Hotel Group sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng của du khách công vụ lẫn nghỉ dưỡng tại Việt Nam trong nhiều năm tới.

Để biết thêm thông tin về Radisson Hotel Group, vui lòng truy cập: www.radissonhotels.com