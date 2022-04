Rà soát tài sản ông Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra

TP - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh (Facebooker được coi như một KOL trên mạng xã hội, tức là người có sự ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng mạng) để điều tra về hành vi đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán.

TPO - Liên quan vụ phá gần 400ha rừng tự nhiên ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đắk Lắk), Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra.

TPO - Bị cáo Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang khai do lâm vào cảnh nợ nần nên đã nghĩ ra nhiều chiêu để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân và "móc túi" các nhà hảo tâm, như mỗi lần có đoàn từ thiện đến thăm, Cung cho những trẻ em nghèo bên ngoài vào, mặc đồng phục trung tâm...

TPO - Từ 15/4, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ mở đợt cao điểm trong vòng tháng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4-1/5.

TP - Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.