Ra mắt The Venice5&6: Lan tỏa phong cách sống hometel chuẩn 5 sao quốc tế

Cùng với sự kiện “Năng lượng hạnh phúc – Cảm xúc thăng hoa” quy tụ hơn 3000 sứ giả hạnh phúc, The Venice5&6 – một mảnh ghép độc đáo trong Venezia Beach đã chính thức khởi động, mang đến thị trường BĐS làn gió mới với xu hướng sở hữu tài sản biển phong cách hometel.

Đồng hành lan tỏa năng lượng hạnh phúc

The Venice5&6 được Hưng Vượng Developer (HVD) kiến tạo trở thành nơi đong đầy hạnh phúc với xúc cảm trọn vẹn về tình thân, tình yêu, sự thụ hưởng bên rừng, bên biển trong tổ hợp hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”. Nơi mỗi người, mỗi độ tuổi đều tìm kiếm cho mình những sắc màu hạnh phúc khác nhau.

Từ nguồn cảm hứng ấy, lễ ra mắt The Venice5&6 với chủ đề “Năng Lượng Hạnh Phúc – Cảm Xúc Thăng Hoa” đã thực sự là điểm cầu kết nối của các sứ giả hạnh phúc truyền đi năng lượng tích cực.

Với việc quy tụ hơn 3000 “sứ giả hạnh phúc” từ hơn 40 đơn vị phân phối chiến lược từ Bắc tới Nam, The Venice5&6 trở thành tâm điểm thu hút hệ thống đại lý phân phối chiến lược bậc nhất trên thị trường BĐS biển. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của khu căn hộ phong cách Hometel, đồng thời khẳng định uy tín và tiềm lực từ nhà phát triển HVD.

Hội tụ đông đảo sứ giả hạnh phúc, HVD mong muốn năng lượng hạnh phúc sẽ được nhân rộng toàn thị trường, đến với mọi nhà để đánh thức bản ngã cá nhân, giúp mỗi người tìm thấy khát khao về cuộc sống an nhiên vốn bị khỏa lấp bởi guồng quay hối hả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Kỳ Quang - Tổng Giám đốc HVD cho biết, đặc quyền sở hữu lâu dài như căn hộ nhà ở thông thường, được sử dụng tiện nghi và tiện ích của khách sạn 5 sao và hưởng dịch vụ bởi thương hiệu Best Western Premier danh tiếng toàn cầu chính là nền tảng để tất cả sứ giả hạnh phúc đồng hành cùng The Venice5&6. Nhờ đó, mỗi sứ giả đều tự hào và tự tin đồng hành cùng nhau truyền tải tới thị trường sản phẩm có ưu thế vượt trội trên thị trường bất động sản hiện nay, truyền tải đi nguồn năng lượng hạnh phúc – tích cực và bền vững.

Đánh dấu sự khởi động của Khu căn hộ biển phong cách hometel

Lần đầu tiên trên thị trường BĐS biển, Hometel được HVD tái định nghĩa hoàn toàn mới bởi sự hội tụ của 3 yếu tố Home - Hotel - Hospitality. Ngay sau sự kiện ra mắt The Venice5&6, Hometel sẽ chính thức tăng tốc, lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường với sự đồng hành của các sứ giả hạnh phúc.

“Home” được nâng tầm với đầy đủ công năng tiện ích theo chuẩn 5 sao quốc tế như khu vui chơi trẻ em ngoài trời, khu Outdoor BBQ, Self – Service Kitchen, hồ bơi vô cực cho trẻ em và người lớn, Gym-Yoga Center, phòng Golf 3D giả lập, Nhà hàng Buffet & Alacarte,… Đồng thời, sở hữu lâu dài chính là lợi thế cốt lõi đảm bảo 3 giá trị lưu trú, khai thác và định đoạt.

Không gian sống chính là nơi dung dưỡng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sự kết hợp giữa một nơi an cư đi kèm với giá trị nghỉ dưỡng và sở hữu lâu dài, truyền đời luôn là điểm đến an nhiên mà nhiều người hằng tìm kiếm.

Tiếp đón khách quý tại sảnh đón rộng có các tiện ích như Concierge Services, Welcome drink, Fruit Bar, Business Centre & Lounge sang trọng và tinh tế theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao quốc tế tạo nên yếu tố “Hotel”. Không những thế, giới doanh nhân bận rộn có thể cân bằng nghỉ dưỡng và công việc tại Business Lounge và Coworking Space.

Để nâng tầm trải nghiệm sống “Hospitality”, Best Western Premier (BWP) chính thức trực tiếp quản lý vận hành The Venice5&6. Dựa trên nền tảng mà HVD kiến tạo, BWP đã xây dựng hệ thống quản lý vận hành tối ưu với chuỗi dịch vụ như lễ tân, dọn phòng, laundry, phục vụ ẩm thực tại nhà, trị liệu spa tại nhà… đúng chuẩn 5 sao quốc tế.

Đặc biệt, tại The Venice5&6, chuẩn sống wellness được nâng lên tầm cao mới với wellness luxury living bởi cộng hưởng từ 16 cụm tiện ích “all-in-one” trong hệ sinh thái Venezia Beach cùng kiến trúc cổng vòm đa sắc màu mang tính biểu tượng, thiết kế tối ưu 100% view biển và 100% giường nằm hướng biển.

Cộng hưởng lợi ích bền vững từ giá trị “thật”

Không chỉ để an cư và tận hưởng second home chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, The Venice5&6 còn là kênh đầu tư cho thuê sáng giá trong thị trường BĐS mặt tiền biển.

Trong chuỗi sự kiện "Đa quỹ đạo đầu tư", báo cáo dữ liệu được tổng hợp từ website batdongsan.com.vn cho thấy, khu vực Hồ Tràm - Bình Châu - Hàm Tân trong năm 2022 đang ghi nhận tỷ lệ quan tâm tăng 14% so với năm ngoái. Công suất cho thuê phòng (khách sạn) trung bình đạt 72%, tỷ lệ lợi nhuận 12-14%/năm (gấp khoảng 2,5 lần tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại TP.HCM, Hà Nội). Công suất cho thuê villa trung bình đạt 77% với tỷ lệ lợi nhuận 10-12%/năm.

Theo chuyên gia BĐS Đinh Minh Tuấn – Giám đốc batdongsan.com.vn, dự kiến năm 2030 Việt Nam đón 35 triệu lượt khách quốc tế và nguồn cung phòng lưu trú trong khu vực hiện nay đang rất khan hiếm. Trong tương lai dù có tăng nguồn cung bởi sự gia nhập mạnh mẽ của chủ đầu tư thì đây vẫn là thị trường giàu tiềm năng để khai thác cho thuê, đặc biệt với các dự án 5 sao – vận hành quốc tế. Bởi hiện nay, quỹ đất mặt tiền biển tại khu vực bị giới hạn, đồng thời không nhiều dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao và được quản lý vận hành bởi các thương hiệu quốc tế.

The Venice5&6 được vận hành bởi BWP sẽ là bảo chứng chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế và bảo đảm sự phát triển bền vững của 2 tòa tháp căn hộ nhờ vào khả năng duy trì giá phòng cao khi chủ sở hữu có nhu cầu khai thác cho thuê.