Ra mắt danh thiếp điện tử - menu điện tử My Card

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Điện tử VSHOP đã tổ chức Lễ công bố sản phẩm danh thiếp điện tử My Card. Sản phẩm được nghiên cứu, khảo sát và đưa vào thử nghiệm kỹ lưỡng.

Buổi lễ cũng giới thiệu ra thị trường và cộng đồng yêu thích công nghệ số một sản phẩm đầy tiện ích.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Điện tử VSHOP chia sẻ: Danh thiếp điện tử My Card là một loại danh thiếp điện tử thông minh và có kích thước như một chiếc thẻ tín dụng, bên trong chứa chip điện tử để lưu trữ và xử lý thông tin, giúp người dùng chia sẻ thông tin dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Theo đó, danh thiếp điện tử My Card hiện đang có hai sự lựa chọn cho khách hàng. Thứ nhất là Danh thiếp dùng cho cá nhân trong đó có những tính năng ưu việt như: Chia sẻ thông tin cá nhân, số điện thoại, các trang mạng xã hội; không giới hạn số lần chạm danh thiếp; không mất phí hàng tháng; đổi thông tin không giới hạn; thông tin được bảo mật tuyệt đối; cài đặt sẵn một số ứng dụng khác như đặt lịch hẹn trên danh thiếp…

Đối với danh thiếp điện tử My Card dùng cho doanh nghiệp và khối F&B (Food and Beverage Service) sẽ tích hợp phần mềm quản lý doanh nghiệp như: Chấm công, check in, check out, quản lý nhân sự, thông báo nội bộ, room meeting… Menu điện tử giúp quét mã QR đặt món, quản lý nhân sự, thống kê đơn theo ngày, theo giờ, điều chỉnh menu tiết kiệm chi phí in ấn.

Ngoài yếu tố cá nhân, danh thiếp còn tích hợp xây dựng phần mềm dành cho doanh nghiệp và khối F&B hỗ trợ người dùng quản lý công việc mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được chi phí nhân công, chi phí in ấn tránh lãng phí.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Điện tử VSHOP có địa chỉ tại C42, TT7 Khu Đô thị Văn Quán (Phường Phúc La Quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Hiện nay, công ty đang phát triển các sản phẩm công nghệ trong đó có sản phẩm danh thiếp điện tử My Card - do chính đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt Nam sáng tạo với tính năng độc đáo, chuyên biệt, ứng dụng mở và bảo mật cao, sẽ là một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.