Sau thời gian hợp tác và nghiên cứu, Công ty Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm CIC cho ra mắt bộ đôi sản phẩm Khớp Nhất Tâm, hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp toàn diện.

Theo Dược phẩm CIC, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Khớp Nhất Tâm được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường. Ưu điểm của sản phẩm là được chiết xuất từ các thành phần thảo dược lành tính, hạn chế gây ra tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. Sản phẩm có công dụng bổ can thận, hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nhức mỏi do viêm khớp, do thoái hóa khớp…

Theo chị Lâm Thị Mai, Tổng giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm CIC, sản phẩm Khớp Nhất Tâm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP với quy trình kỹ thuật và kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Nguồn nguyên liệu được thu hái và sàng lọc kỹ, sau đó trải qua quá trình sấy thăng hoa, loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ dược tính sinh học của dược liệu cho đến khi thành phẩm.

Đại diện đội ngũ chuyên gia, Ths.BS An Thị Dung-Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền cũng có những chia sẻ cụ thể về quá trình kết hợp các bài thuốc của y học cổ truyền với nền tảng khoa học hiện đại. Sản phẩm chứa bộ đôi thành phần chính là ngưu tất nam và tang ký sinh thúc đẩy quá trình tự chữa lành bên trong cơ thể cùng với xích đồng, đỗ trọng, cam thảo giúp hoạt huyết, làm sạch đường mạch, đưa hoạt chất tác động trúng đích.

Bộ đôi sản phẩm Khớp Nhất Tâm phù hợp với người bị đau nhức xương khớp, chân tay tê mỏi, người bị viêm khớp, thoái hóa khớp. Theo hướng dẫn từ nhà sản xuất, người dùng có thể sử dụng sản phẩm tối thiểu từ 3-6 tháng để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Bên cạnh đó, người dùng nên xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao phù hợp để góp phần bảo vệ sức khỏe.

