Quỳnh Kool ăn tát lia lịa, bị đánh ghen tàn bạo trong phim mới

Hoàng My (Quỳnh Kool) sinh ra trong gia đình tưởng như êm ấm, hạnh phúc nhưng kỳ thực bố mẹ họ đầy mâu thuẫn và rạn vỡ. Ông Tín (NSND Trọng Trinh) thích kiếm tiền, ít khi can thiệp vào chuyện nuôi dạy con, bề ngoài ngọt ngào nhưng khi giận lên sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Là con cả của ông Tín, Hoàng My nhiều lần bị bố đánh do ông bố không kiềm chế được cơn giận mà không cần tìm hiểu nguyên nhân. My vì cứu Tú (Bảo Hân) khỏi tên quấy rối nên đánh kẻ đó bị thương, ông Tín không cần nghe trình bày liền quy kết con gái vào tội “ăn chơi sa đoạ, hút hít đánh người ta sống dở chết dở”.

Phim do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện, dự kiến dài 32 tập, phát sóng 21h30 tối thứ 5, thứ 6 hằng tuần trên VTV3 kể từ 15/4.

Không chỉ bị bố mẹ hiểu lầm và chịu trận, Hoàng My còn bị Khắc Bình (Hà Việt Dũng) lừa dối. Cô bị vẻ bề ngoài lịch thiệp của anh ta lừa, để rồi nhận trái đắng. My bị người nhận là vợ của Bình tìm tới đánh ghen một cách tàn bạo, vừa mắng chửi vừa đánh đập My rất thê thảm.

Hoàng My (Quỳnh Kool) bị đánh ghen thê thảm

Thế nhưng bên cạnh những mảng tối, phim vẫn lấp lánh ánh sáng của tình bạn, tình yêu, tình gia đình. Công Dương sau “Nhà trọ Balanha” “yêu lại từ đầu” với Quỳnh Kool trong phim “Hãy nói lời yêu”. Công Dương vào vai Phan, chàng trai bên ngoài cau có nhưng tốt bụng. Mồ côi cha từ nhỏ, Phan sống và yêu thương mẹ vô bờ bến. Anh chàng cũng chính là chỗ dựa tinh thần của My trong những lúc cô tuyệt vọng nhất.

Công Dương và Quỳnh Kool thành một cặp trong "Hãy nói lời yêu"

Trong phim này, Bảo Hân thôi làm cô gái cá tính. Hân vào vai Tú, cô bé không cha không mẹ nhưng là người hiểu chuyện, rất thương Hoàng My. Tú là người không a dua, vào hùa với My khi cô cãi cọ với bố mẹ, ngược lại cô luôn khuyên bạn thân nên làm lành với bố mẹ. Tú hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của bố mẹ trên đời.

Bảo Hân không còn là cô gái cá tính trong phim mới

Câu chuyện gia đình, cách nuôi dạy con cái, mâu thuẫn thế hệ một lần nữa được đề cập trong “Hãy nói lời yêu”. Phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Trọng Trinh, NSƯT Nguyệt Hằng, Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Quang Anh, Hà Việt Dũng, Anh Vũ.