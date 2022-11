Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi người lao động

TP - Bên cạnh nỗ lực phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo các chế độ liên quan BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam còn thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi tiền chậm, nợ BHXH, BHYT. Nhờ đó, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tình trạng chậm đóng, nợ BHXH cũng giảm, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Nhiều giải pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT

Trong năm 2021, và quý 1/2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản, dẫn đến chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Do đó, tới hết năm vừa qua, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 12,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 3% so với số phải thu.

Ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý thu, sổ - thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, trước tình hình nợ BHXH, BHYT tăng cao do ảnh hưởng dịch COVID-19, toàn ngành BHXH Việt Nam đã bám sát tình hình thực tiễn, sự ủng hộ của các cấp ngành, địa phương, tập trung nhiều giải pháp để thu hồi nợ. Nhờ đó, đã thu hồi được hơn 6,2 nghìn tỷ đồng tiền chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia. Các giải pháp chính được ngành BHXH tập trung là đôn đốc thu hồi nợ bằng nhiều hình thức, như trực tiếp, qua văn bản, thư điện tử, nhắn tin... Tăng cường chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện thanh kiểm tra chuyên ngành và liên ngành.

Luỹ kế tới hết tháng 9 vừa qua, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi trên 14,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 3,3% số phải thu. Nhằm giảm số tiền chậm đóng, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong thời gian còn lại của năm, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp như: Phân công lãnh đạo, cán bộ xây dựng kế hoạch đôn đốc, thu hồi nợ, đối soát với dữ liệu thuế, doanh nghiệp; Tăng cường thanh kiểm tra chuyên ngành, đột xuất với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý đối với đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hơn 17 triệu người tham gia BHYT

Cũng theo ông Đinh Duy Hùng, tính tới nay, cả nước có trên 17 triệu người tham gia BHXH, đạt 37% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng hơn nửa triệu người so với năm trước. Cùng đó, cả nước có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ hơn 88% dân số; trên 14 triệu người tham gia BHTN.

Để đạt được những kết quả trên, BHXH Việt Nam đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương triển khai linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ các sở ngành, tham mưu cho cho các địa phương sử dụng ngân sách hỗ trợ thêm người tham gia BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT.

Trong quý 3/2022, BHXH Việt Nam cũng đã thành lập 8 đoàn Công tác làm việc trực tiếp với các địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu nợ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2022. Thời gian tới, để đạt các nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam xác định tập trung các nhiệm vụ chính như: Tập trung rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu do cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan cung cấp; Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới từng tổ chức dịch vụ thu; Phối hợp với ngành LĐ-TB&XH lập danh sách hộ gia đình làm nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình để đề xuất sử dụng ngân sách hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT.

Ngành BHXH cũng chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục vận động, lập danh danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Cùng đó, ngành BHXH cũng xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đôn đốc thu giảm nợ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; Kịp thời nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, công khai danh tính các đơn vị nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tính tới hết tháng 9/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận hồsơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, trên 2,5 nghìn lượt đơn vị sử dụng lao động, với gần 380 nghìn lượt người lao động được tạm dừng đóng BHXH, tổngsố tiền tạm dừng đóng trên 2 nghìn tỷ đồng.