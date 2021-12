Quyết định cho giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 28/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Quốc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 1/1/2022.

Trước đó, ông Quốc có tên trong danh sách 170 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế do dôi dư sau rà soát do "dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Vị Giám đốc Sở GD&ĐT này từng gây xôn xao dư luận về những quyết định điều chuyển giáo viên, hoãn kỳ thi viên chức giáo viên vào sát giờ thi, giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn xây dựng sửa chữa công trình trường học.

Trả lời vấn đề này tại buổi họp báo của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, liên quan đến công tác cán bộ, xử lý một số trường hợp cán bộ để dư luận phản ánh đều liên quan đến bộ máy, con người.

“Với từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ cố gắng xem xét, xử lý trong thời gian sớm nhất. Trường hợp Giám đốc Sở GD&ĐT, chúng tôi làm theo trình tự, quy định, thẩm quyền quản lý và sẽ xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền”, ông Thanh nói.

Sau những lùm xùm, ông Hà Thanh Quốc nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo.