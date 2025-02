Quy định mới về dạy thêm, học thêm có hiệu lực; Viện trưởng một đại học xin thôi việc

TPO - Thủ tướng yêu cầu công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT trong tháng 2/2025; Quy định mới về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực; Thu hồi bằng thạc sĩ luật của nữ phó hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thu hồi bằng thạc sĩ luật của nữ phó hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc

Ngày 12/2, Hiệu trưởng Đại học Luật (Đại học Huế) đã ban hành Quyết định số 35, về việc thu hồi và huỷ bỏ bằng thạc sĩ ngành Luật Kinh tế của bà Đào Thị Bích Thuỷ, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc. Theo quyết định, bà Thuỷ phải nộp lại bằng thạc sĩ cho Trường Đại học Luật, (Đại học Huế) trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. (xem chi tiết)

Giả mạo văn bản, chữ ký của hiệu trưởng đưa sinh viên đi du học

Ngày 12/2, Trường đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã phát đi thông báo cho biết đã bị giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu và thương hiệu của trường trong việc tuyển sinh viên đi trao đổi nước ngoài và thu tiền.

Cụ thể, văn bản gửi đến sinh viên H.L (Khoa Cơ khí chế tạo máy Việt Nhật) thông báo sinh viên này đã trúng tuyển chương trình liên kết giữa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và ĐH Tokyo. Mức học phí là 6.999.570 JPY/năm…(xem chi tiết)

Thông tư 29 có hiệu lực, phụ huynh 'cuống cuồng' lo đón con sớm?

Thông tư 29 có hiệu lực kể từ hôm nay (14/2), trong đó có nhiều điểm mới tác động mạnh mẽ đến ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh. Buộc phải cắt giảm các giờ học tăng cường, học sinh tiểu học có thể sẽ phải tan học từ 15 giờ 30 phút. Nếu không tham gia câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, phụ huynh sẽ phải bố trí công việc để có thời gian đón con sớm. (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường báo cáo khó khăn khi triển khai quy định mới về dạy, học thêm

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh những quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT.

Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của thông tư mới về dạy thêm học thêm.

Nếu quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc, cơ sở giáo dục kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT. (xem chi tiết)

Thủ tướng yêu cầu công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT trong tháng 2/2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 trong tháng 2 năm 2025 để học sinh, giáo viên và các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. (xem chi tiết)

Viện trưởng một đại học xin thôi việc

TS Nguyễn Trà Giang, Viện trưởng Viện Khoa học và Quản lý Thể dục thể thao ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) chính thức thôi việc từ ngày 10/2.

Đại diện ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM xác nhận với Tiền Phong thông tin trên. Trước đó, bà Giang bị UMT tạm đình chỉ công việc và chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và Quản lý Thể dục thể thao. Sau khi kết thúc thời gian đình chỉ công việc, bà Giang đã có đơn thôi việc. (xem chi tiết)

Yên Bái: Xác minh clip phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp bạn của con

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong video, một học sinh bị người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, vào người. Xung quanh đó, có rất nhiều học sinh chứng kiến.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Cảm Ân (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã vào cuối giờ chiều ngày 12/2. (xem chi tiết)

Sở Giáo dục TPHCM: 'Không du di giáo viên dạy thêm sai quy định'

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho hay thông tư 29 không cấm giáo viên dạy thêm nhưng quản lý việc này một cách chặt chẽ hơn. Giáo viên không đủ điều kiện thì không được dạy thêm, ngành giáo dục không du di những trường hợp làm sai quy định. (xem chi tiết)

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Nghiên cứu mô hình trường THCS trong Trường THPT chuyên Chu Văn An

Tại Lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An thành trường THPT Chuyên Chu Văn An sáng nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, cùng với việc chờ đợi hướng dẫn từ Luật Thủ đô, nhà trường có thể nghiên cứu phương án đề xuất thành lập Trường THCS chuyên trong trường THPT chuyên Chu Văn An. (xem chi tiết)