Quốc kỳ của nước nào đơn giản nhất thế giới với nền màu xanh lá cây?

icon Vì yếu tố tâm linh

icon Vì ý nghĩa không phù hợp

icon Vì thiếu nguồn nhuộm

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Mindbounce, việc màu tím gần như không được sử dụng trên quốc kỳ không đến từ lý do tâm linh hay phụ thuộc vào ý nghĩa của nó. Thay vào đó, nguyên nhân thực sự là thiếu thuốc nhuộm vải. Trước khi thuốc nhuộm tím tổng hợp, giá thành rẻ được phát minh vào giữa thế kỷ 19, nguồn duy nhất để có được màu sắc này là loài ốc vùng Tyrian của biển Đại Trung Hải. Những người thợ phải vắt sữa từ con ốc hoặc nghiền nát chúng để có được màu tím như mong muốn. Việc này được đánh giá vô cùng vất vả, bởi mùi của ốc bị nghiền nát được mô tả "rất kinh khủng" và 12.000 con ốc chỉ tạo ra được vài gram thuốc nhuộm. Thời đó, thuốc nhuộm màu tím còn đắt hơn cả vàng. Do vậy, chỉ những người giàu có hoặc dòng dõi hoàng gia mới đủ khả năng sở hữu các trang phục màu tím. Theo tổ chức giáo dục After Skool, đến năm 1856, William Henry Perkin, một sinh viên đại học người Anh, khám phá ra thuốc nhuộm màu tím tổng hợp. Từ đó, màu sắc này được sản xuất với giá rẻ và trở nên dễ tiếp cận hơn. Dominica và Nicaragua là hai quốc gia được thành lập vào thế kỷ 20, sau khi thuốc nhuộm tím tổng hợp giá rẻ ra đời. Vì vậy, họ mới có khả năng sử dụng màu tím trên quốc kỳ của mình.