Quốc gia nào vừa đổi tên hồi tháng 6?

Câu trả lời đúng là đáp án B: New Zealand nằm ở tây nam của Thái Bình Dương, thuộc Nam bán cầu, gồm hai đảo chính là Bắc và Nam. Diện tích New Zealand hơn 268.021 km2, dân số gần 4,9 triệu, thủ đô là thành phố Wellington. Chim kiwi và lá dương xỉ bạc là hai biểu tượng nổi tiếng của New Zealand. Trong đó, chim kiwi là loài đặc hữu, chỉ có ở đảo quốc này. Người New Zealand còn được gọi với tên thân mật là người kiwi hay người dân xứ kiwi. Còn lá dương xỉ bạc được chấp nhận như một biểu tượng của New Zealand kể từ thập niên 1880.