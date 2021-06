Quay cuồng cơn 'sốt đất ảo', phân lô bán nền trên đất quy hoạch đường xe lửa

TPO - Cơ quan chức năng TPHCM đưa ra cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền tại 3 khu đất quy hoạch đường xe lửa dự kiến thuộc phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân).

UBND quận Bình Tân (TPHCM) vừa có thông tin cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền tại 3 khu đất quy hoạch đường xe lửa dự kiến thuộc phường Bình Hưng Hoà B. Theo UBND quận Bình Tân, trong thời gian qua cơn sốt ảo về đất nền diễn ra phức tạp ở các quận, huyện trên địa bàn TPHCM, trong đó có quận Bình Tân.

Một số đối tượng đã giới thiệu, quảng cáo, rao bán đất nền các dự án đất nền không hợp pháp trên các trang mạng xã hội, phát tờ rơi, thông qua các dịch vụ môi giới bất động sản, “cò” đất… thông qua qua hình thức lập vi bằng, hợp đồng góp vốn đối với các dự án phân lô không đúng quy định pháp luật. Các đối tượng này hứa hẹn, nếu đặt tiền cọc từ 50-400 triệu đồng, trong thời gian 6-12 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay trên địa bàn phường Bình Hưng Hoà B đang có 3 khu đất trống quy hoạch đường xe lửa dự kiến, hiện nay đang chuẩn bị sang nhượng cho ông Đ.Đ.Đ. (sinh năm 1979, thường trú ở phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) khả năng khi sang nhượng 3 bãi đất trống này ông Đ. sẽ tiến hành phân lô, bán nền trên mạng xã hội (phân thành 67 nền).

Ba khu đất trống thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly đường xe lửa dự kiến tại phường Bình Hưng Hoà B nói trên có địa chỉ đối diện địa chỉ số 271, đường số 1, khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà B.

Cụ thể, khu đất thuộc thửa đất số 510, tờ bản đồ số 4, phường Bình Hưng Hoà B, diện tích 536,1m2 do ông Song Chạp đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu đất thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 4, phường Bình Hưng Hoà B, diện tích 1.484 m2 do ông Song Chạp đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu đất thuộc thửa đất số 296, tờ bản đồ số 4, phường Bình Hưng Hoà B, diện tích 4.190 m2 do bà Phạm Thị Tuyết Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các trường hợp trên là đất không phù hợp quy hoạch, không đủ diện tích tối thiểu, không đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… nên việc san lắp, phân lô, bán nền trái phép, chuyển nhượng đất không đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, quyền lợi của người nhận chuyển nhượng đất.

Do đó, UBND quận Bình Tân khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức tư vấn, lôi kéo của một số “cò đất”, dịch vụ tư vấn bất động sản có dấu hiệu lừa đảo. Khi có nhu cầu thông tin, giao dịch về nhà đất, UBND quận đề nghị người dân nên liên hệ các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin quy hoạch, tính pháp lý của các dự án đang quan tâm.