Quảng Trị: Máy bơm hoạt động 24/24 'chạy đua' cứu lúa ngập úng nặng

TPO - Ngày 17/2, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn khiến gần 1.500 ha lúa vụ Đông Xuân đang trong thời kỳ ra nhánh bị ngập úng, tập trung ở các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Tại huyện Hải Lăng, đến chiều 17/2, vẫn còn 1.300 ha lúa bị ngập úng từ 0,3 - 0,5 m ở các xã Hải Dương, Hải Phong, Hải Định, Hải Trường, thị trấn Diên Sanh... Hiện nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện này đang vận hành 100% công suất các trạm bơm điện và huy động trên 50 máy bơm dầu để phục vụ tiêu úng, cứu đồng. Tuy nhiên, do mực nước trên các sông đang cao nên công tác tiêu úng đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phú ở thôn An Thơ, xã Hải Phong, cho biết trong vụ Đông Xuân này, gia đình ông gieo cây 1 ha lúa. Nhưng do mưa lớn những ngày qua khiến hơn 70% diện tích lúa của gia đình bị ngập úng từ 0,5-0,8m. “Dù hợp tác xã An Thơ đã huy động máy móc tiêu úng, nhưng phải 2-3 ngày nữa việc tiêu úng mới hoàn thành nếu trời không mưa”, ông Phú nói.

Ông Nguyễn Văn Đông, cán bộ địa chính-nông nghiệp xã Hải Phong, cho biết vụ đông-xuân này trên địa bàn xã gieo cấy lúa với diện tích hơn 1.100 ha. Đến chiều 17/2, vẫn còn gần 250 ha lúa bị ngập úng, xã và các hợp tác xã đã huy động trên 50 máy bơm để tiêu úng, cứu lúa. Các máy bơm đang hoạt động 24/24 giờ để đưa nước ra khỏi đồng ruộng đang ngập úng.

Ông Văn Ngọc Tiến Đức, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng, thông tin để giảm thiệt hại cho nông dân, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình ngập úng trên đồng ruộng, huy động tối đa phương tiện, máy bơm để tiêu úng. “Chúng tôi cũng đã chủ động phương án hộ đê, gia cố các đoạn đê xung yếu, nâng cao trình các đoạn đê bị tràn. Đồng thời, khoanh vùng, gia cố bờ vùng, bờ thửa để tiêu úng phù hợp”, ông Đức nói.