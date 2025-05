Quảng Ninh tổng kết 10 năm thực hiện học tập và làm theo lời Bác

TPO - Trong 10 năm qua, hàng nghìn chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo Bác” trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi đảng viên.

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều cơ sở đã có cách làm sáng tạo, sát với nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành quy định khen thưởng riêng cho phong trào “Học và làm theo Bác”, với hơn 7.300 mô hình tiêu biểu được xây dựng từ năm 2022 đến nay.

Các mô hình đều gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, từ cải cách hành chính, xóa nhà tạm, nâng cao đạo đức công vụ, đến phát triển vùng khó khăn, gìn giữ biên giới, hải đảo …

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo và kiên trì của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ninh có bước chuyển biến sâu sắc và toàn diện.

Việc chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo Bác” trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, của mỗi cán bộ, đảng viên và gắn kết cả hai nhiệm vụ này thành phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”.

Theo đó, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã và đang dần trở nên thường xuyên hơn, nhất là nêu gương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, trong 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Ninh có hơn 5.300 chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng với hơn 96.600 đảng viên tham gia tạo sự lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua cùng với phong trào thi đua khác của tỉnh và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ năm 2016 đến năm 2025 đã có 53 tập thể, 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 92 tập thể và 161 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen. Thông qua việc biểu dương, khen thưởng đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Việc học và làm theo lời Bác tạo động lực cho kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm ước đạt hơn 10%/năm, gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020.

Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đến nay, việc “Học và làm theo Bác” đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước mục tiêu trong kỷ nguyên phát triển mới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đó là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị của tỉnh ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” giai đoạn 2023-2024.