Quảng Ninh đón gần 1 triệu khách, Nghệ An thu gần 500 tỷ dịp Tết

TPO - Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ (từ 25/1-2/2), Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, tăng 21% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tại Nghệ An, 430.000 lượt du khách về tham quan giúp địa phương này thu gần 500 tỷ đồng.

Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt, trong đó khách lưu trú quốc tế đạt gần 140.600 lượt. Khách nội địa đạt trên 740.000 lượt. Tổng thu du lịch đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Các điểm đến văn hóa tâm linh của tỉnh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, lượng khách đến tại đây tăng từ 6-8 lần so với ngày thường. Trong 9 ngày nghỉ Tết, Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đạt gần 78.500 lượt; Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn) đạt khoảng 130.000 lượt; Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí) đạt gần 77.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần (TP Đông Triều) đạt 59.000 lượt.

Dịp này, các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50%. Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 25.900 lượt.

Lượng khách du lịch tăng cao, nhiều đoàn khách lớn đã đến với Quảng Ninh bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không ngay từ những ngày đầu năm, là khởi đầu tích cực cho một năm du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Ở Nghệ An, trong 9 ngày nghỉ Tết, tỉnh này đón khoảng 430.000 lượt du khách về tham quan, trong đó khách lưu trú đạt 138.000 lượt. Riêng ngày cuối cùng nghỉ lễ (ngày 2/2), các điểm du lịch đón hơn 80.000 lượt du khách về tham quan, vui chơi. Tổng thu từ du lịch trong 9 ngày nghỉ Tết ước đạt gần 500 tỷ đồng.

Thời tiết mát mẻ, trời không mưa, thuận lợi cho việc tham quan du lịch. Vì vậy, nhiều điểm du lịch, các đền chùa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái trong những ngày nghỉ Tết, gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên), đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh)…

Để bảo đảm chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An dịp Tết Nguyên đán, Thanh tra sở du lịch đã phối hợp cùng Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn.