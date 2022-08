Quảng Ninh cấm biển từ 12h trưa nay

TPO - Từ 12 giờ ngày 10/8, Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy, tàu thuyền du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Sáng 10/8, UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 2 (MULAN).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển từ Móng Cái đến Hạ Long, chỉ đạo khẩn trương gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tổ chức đưa người từ các khu nuôi trên biển, ven biển lên bờ và kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú và hoàn thành các công tác này trước 17 giờ ngày 10/8.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cử người trực, canh gác 24/24 giờ thường xuyên tại các vị trí ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ xuất hiện. Các địa phương có phương án huy động các phương tiện, thiết bị và lực lượng kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các chủ đầu tư dự án đang thi công có biện pháp ngăn chặn tối đa bùn, đất và nước tràn xuống đường quốc lộ và khu dân cư khi có mưa lớn; có phương án xử lý ngay các điểm ngập úng. Rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở, đặc biệt với các nhà tạm dưới chân mái kè, vũng trũng, các công trình xây dựng để sẵn sàng, chủ động di chuyển dân về nơi an toàn khi cần với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mọi tình huống…

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Du lịch thông báo cho khách du lịch về bão và rà soát số lượng khách du lịch tham quan biển đảo, đảm bảo an toàn cho du khách khi có yêu cầu. Cảng vụ đường thủy nội địa rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch và hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu. Ngành Giao thông kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, cầu Bạch Đằng… với gió mạnh và mưa hoàn lưu sau bão.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có tình huống thiên tai, đặc biệt là mưa lớn trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương án để tiến hành thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 10/8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin, bắn pháo hiệu kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 đang hướng vào đất liền. Dự kiến, từ 16 giờ ngày 10/8 đến 4 giờ ngày 11/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.