Quảng Ninh 'bêu tên' các dự án ôm đất bỏ hoang gây bức xúc

TPO - Mặc dù chính quyền TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã nhiều lần tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhưng nhiều dự án trên địa bàn đến nay vẫn nằm “đắp chiếu” thời gian dài, làm lãng phí nguồn lực đất đai và gây bức xúc trong dư luận.

UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa có báo cáo các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn TP Móng Cái có 28 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ do Sở TN&MT theo dõi; 20 dự án chậm tiến độ đã có quyết định thu hồi đất do Sở TN&MT theo dõi; 16 địa điểm nghiên cứu quy hoạch và 3 quy hoạch do Sở Xây dựng theo dõi đang chậm tiến độ; 15 dự án đã có quyết định/văn bản thu hồi địa điểm nghiên cứu/hủy bỏ quy hoạch...

Đáng chú ý, trong danh sách vừa nêu có dự án Bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư, đã chậm tiến độ gần 22 năm so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư.

Bởi lẽ, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới xây dựng được một số hạng mục như nhà tạm trông coi dự án và san lấp được khoảng 80% diện tích công trình quy hoạch; xây dựng 100m kè, đóng được gần 800 cọc bê tông hạng mục kè.

Mặc dù Sở TN&MT Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái đã nhiều lần tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhưng đến nay dự án này vẫn nằm “đắp chiếu”, lãng phí nguồn lực đất đai và gây bức xúc trong dư luận.

Trong khi đó, dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái do Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh làm chủ đầu tư, cũng đã chậm tiến độ hơn 5 năm.

Được biết, dự án này được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 ngày 23/8/2012. Trong đó quy hoạch 4 khu với tổng diện tích 504.572m2 (diện tích sau khi điều chỉnh vào năm 2017 là 473.455m2), gồm khu I: 96.989m2, khu II: 162.076m2 (sau điều chỉnh là 130.950m2), khu III: 87.997m2, khu 4: 157.519m2.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 11/1/2013, trong đó tiến độ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ hoàn thành trong 4 năm (2013- 2016). Cuối tháng 6/2021, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực tế đối với dự án, trong đó chỉ rõ các nội dung chậm tiến độ đối với dự án: Đối với bến bãi số 2 và bến bãi số 3 đã chậm tiến độ hơn 4 năm; đối với bến bãi số 1 và bến bãi số 4, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Móng Cái chưa lập phương án đền bù GPMB, UBND TP Móng Cái chưa thu hồi đất, chủ đầu tư chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất.

Đến ngày 20/1/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh về việc yêu cầu Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh thực hiện thủ tục lập, trình Ban Quản lý KKT Quảng Ninh thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dịch vụ kho hàng và bến bãi tại Lục Phủ, trong đó loại ranh giới, diện tích quy hoạch khu bến bãi số 1 (96.989m2) và số 4 (157.519m2) ra khỏi quy hoạch của dự án.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư là Công ty CP Thương mại du lịch Kim Tinh ký quỹ và cam kết hoàn thiện dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định...