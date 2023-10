Quảng Nam đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu gần 250 tỷ đồng.

TPO - Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 249 tỷ đồng được đưa vào vận hành nhằm mục đích tích hợp dữ liệu, kết nối chia sẻ hệ thống tin và giám sát an ninh, an toàn thông tin.

Chiều 9/10, tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (DC), Mạng diện rộng (SDWAN) và Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) gọi chung là Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Công trình với tổng kinh phí thực hiện công trình là 249 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương, do Sở TT&TT làm chủ đầu tư. Đây là công trình thuộc Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Trung tâm đặt tại tầng 6 Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn.

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phát triển các hạ tầng gồm hạ tầng số và nền tảng số. Trong đó, phát triển hạ tầng số tập trung nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh; Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã.

Phát triển nền tảng số sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Nam, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mở, cổng dịch vụ đồng thời sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ, ngành ở trung ương và địa phương.

Mô hình tổng thể của trung tâm tích hợp dữ liệu, bao gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu chính (DC) - đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống server máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) phục vụ phát hiện, cảnh báo và điều phối, xử lý sớm các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin trên địa bàn cũng như phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên địa bàn cả nước. Hệ thống được kết nối vào hạ tầng mạng của Trung tâm dữ liệu và kết nối tới hơn 100 điểm hệ thống mạng của HĐND/UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành thông qua môi trường mạng diện rộng SD-WAN toàn tỉnh.

Ngoài ra, trung tâm thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu an toàn thông tin liên quan, tiếp nhận các thông tin cảnh báo theo quy định với Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng Quốc gia (NCSC) thông qua các kết nối tập trung (LGSP-NGSP) hoặc phân tán (DXL).