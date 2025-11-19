Quang Hùng MasterD mở fan meeting tại Thái Lan, Muzik Việt có sự kiện gì?

HHTO - Quang Hùng MasterD cho biết sẽ tổ chức fan meeting tại Bangkok, Thái Lan vào 20/12 tới. Trong khi đó, lịch trình giao lưu cùng khán giả của nam ca sĩ tại Việt Nam cũng dày đặc.

Thời gian gần đây, cùng với cột mốc ra mắt album đầu tay Bloomever (22/11), Quang Hùng MasterD khiến fan rần rần với chuỗi hoạt động ký tặng diễn ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ.

Đến tối 18/11, giọng ca Thủy Triều "đánh úp" người hâm mộ Thái Lan với thông báo tổ chức fan meeting D-6, diễn ra vào 20/12/2025. Trên trang cá nhân, giọng ca Dễ Đến Dễ Đi thổ lộ: "Mỗi cột mốc, mỗi bước tiến của Hùng hôm nay đều in đậm dấu chân của tình cảm chân thành mà các bạn đã dành tặng. Dù đã lâu rồi chúng ta chưa được nhìn nhau thật gần, nhưng Hùng luôn cảm nhận được sự ủng hộ vững chắc và liên tục từ mọi người. Đây chính là một trong những ngọn lửa đầu tiên thắp sáng con đường này. Hùng nhớ Muzik Thái lắm..."

Trong lần trở lại Thái Lan sau thời gian tích cực hoạt động trong nước, Quang Hùng MasterD khiến fan dâng tràn cảm xúc khi gọi đây là lời hẹn trở lại "Mảnh đất của những kỷ niệm".

Bởi lẽ, tên tuổi của Quang Hùng MasterD được chào đón nồng nhiệt từ năm 2021 bởi những người hâm mộ tại xứ Chùa vàng - qua ca khúc Dễ Đến Dễ Đi. Thành công của bản hit giúp Quang Hùng MasterD sở hữu tệp khán giả ngoại quốc và thành lập FC Muzik. Năm 2022, lần đầu tiên Quang Hùng MasterD tổ chức fan meeting tại Bangkok, có sự góp mặt của hơn 400 người hâm mộ.

Sau đó, giữa hai lựa chọn "đầu quân" cho một công ty bên Thái hoặc từng bước chinh phục khán giả Việt, Quang Hùng đã quyết định quay về nước. Đến năm 2024, khi tham gia Anh Trai "Say Hi" và gặt hái được nhiều "trái ngọt", ngôi nhà chung Muzik trở nên đông đúc hơn khi có sự đồng hành của cả fan Việt lẫn fan Thái.

Tính đến hiện tại, Quang Hùng MasterD đã mở chuỗi fan meeting ở nhiều nơi như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và luôn trong tình trạng "cháy vé". Đối với sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Bangkok sắp tới, Muzik đang nóng lòng chờ đợi. Nhiều fan Thái Lan để lại bình luận: "Rất vui, gào thét xuyên nhà. Tôi muốn gặp bạn tôi!", "Cảm ơn vì tin tốt ngày hôm nay. Yêu và chờ đợi để gặp Quang Hùng. Tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc quá đi. Hẹn gặp lại nghệ sĩ yêu quý của tôi".