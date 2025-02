Quảng Bình: Bệnh nhân cúm tăng đột biến; khan hiếm máu cấp cứu, điều trị

TPO - Từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, số ca mắc cúm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tăng cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt huyện Minh Hóa được đánh giá là tăng đột biến. Trong lúc đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới khan hiếm máu cho cấp cứu, điều trị.

Quá tải, thiếu thuốc

Bác sỹ Cao Thị Ngọc Hà, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng bệnh nhi nhập viện luôn ở mức cao, dao động trong khoảng từ 40-50 bệnh nhân, như ngày 14/2 là 61 bệnh nhân.

Trong lúc đó, cơ sở vật chất của bệnh viện còn hạn chế, toàn khoa chỉ được 40 giường nên các bệnh nhân phải nằm ghép để điều trị. Đặc biệt, hiện Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa chưa có điều kiện để test xác định cúm A, B. Tuy nhiên, dựa vào triệu chứng lâm sàng liên quan bệnh cúm thì thấy số lượng tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước đây.

“Nguồn nhân lực, thuốc thang cũng rất thiếu thốn, ví dụ như orezol, kháng sinh,… vẫn chưa thể đủ. Vì vậy, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân” - bác sĩ Cao Thị Ngọc Hà cho biết.

Bệnh nhân Đinh Đặng H.Đ. (3 tuổi) ở xã Hồng Hóa nhập viện cấp cứu khi bị co giật do sốt cao. Anh Đinh Văn Hiệp, bố của cháu cho biết: “Cháu bị sốt, ho từ đầu tuần, càng ngày sốt càng cao theo từng cơn và và lạnh người. Đến ngày 13/2, cháu bị co giật nên gia đình phải đưa vào viện cấp cứu. Trên lớp của cháu nhiều bạn phải nghỉ học vì ốm và trẻ con trong xóm bị sốt kiểu này cũng rất nhiều” - anh Hiệp thông tin.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp: Nhìn chung, số ca mắc cúm ghi nhận cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng những trường hợp nặng không nhiều, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Riêng tại huyện Minh Hoá, đề nghị Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa không được chủ quan, cần tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là bệnh cúm, sởi và các bệnh lây qua đường hô hấp.

Tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng về bệnh, không bị hoang mang nhưng cũng không chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng dịch, như: Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, rửa tay sát khuẩn, khi bị bệnh cần đến các cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà…

Khan hiếm máu nghiêm trọng

Bác sĩ Hồ Hoàng Thị Kim Huệ, Trưởng khoa Sinh hóa-Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho hay: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho đến nay tại bệnh viện tất cả các nhóm máu đều trong tình trạng khan hiếm, nghiêm trọng nhất là nhóm máu A.

Lượng máu trước Tết Nguyên đán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới chỉ gom được 250 đơn vị và xin chi viện từ Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Trung ương thêm được 100 đơn vị, chỉ đủ cầm cự qua Tết. Và từ đó đến nay bệnh viện này luôn trong tình trạng thiếu máu điều trị nghiêm trọng.

“Thông thường, nhu cầu cao điểm sau Tết Nguyên đán ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong khoảng 600-700 đơn vị máu, nhưng thời điểm này, ngân hàng máu của bệnh viện chỉ còn 150 đơn vị”. Bác sĩ Hồ Hoàng Thị Kim Huệ chia sẻ.

Trưa 11/2/2025, bệnh nhân người dân tộc thiểu số Y.D. ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) mang thai con thứ 6, bị suy thai, rau tiền đạo trung tâm chảy máu nhập viện trong tình trạng thiếu máu nhưng cần mổ cấp cứu.

Sau hội chẩn bác sỹ đề nghị chuyền 2 đơn vị hồng cầu khối plasma, nhóm Arh+. Lúc này, máu nhóm A tại ngân hàng máu của bệnh viện cạn kiệt, phải huy động người nhà nhưng lại không đáp ứng.

Rất may, hai nhân viên y tế của bệnh viện và hai nhân viên thuộc đơn vị vận chuyển máy móc, thiết bị cho bệnh viện đã tình nguyện hiến máu. Nhờ vậy, đã huy động được 4 đơn vị nhóm máu A để có 2 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị plasma cấp cứu cho bệnh nhân khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Những ngày qua, trên fanpage của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới và CLB thanh niên vận động hiến máu tình nguyện Quảng Bình liên tục đưa ra các thông báo “nóng” kêu gọi hiến máu để phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã phát động ngày hội “Blouse trắng-trái tim hồng” từ ngày 12-14/2, nhằm kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế, nhất là các đoàn viên, thanh niên của bệnh viện tích cực tham gia hiến máu, với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ, gửi tặng những “giọt máu hồng” đến người bệnh.

“Đến nay, tất cả những phương án trên chỉ mang tính “giải cứu” tạm thời nhằm giải quyết tình trạng cấp bách mà ngân hàng máu đang đối mặt. Mong muốn Hội Chữ thập đỏ các cấp có giải pháp hỗ trợ bệnh viện đủ cơ số máu cho hoạt động cấp cứu, điều trị. Hy vọng cộng đồng không nên kiêng kỵ, nếu cảm thấy đủ sức khỏe, với tấm lòng nhân ái, hãy đến bệnh viện cho đi một phần máu của mình để giúp đỡ cộng đồng, cứu chữa bệnh nhân” - bác sĩ Hồ Hoàng Thị Kim Huệ kêu gọi.

Nguyên nhân của tình trạng khan hiếm này là do thời điểm nghỉ Tết kéo dài, khó huy động nguồn máu, trong khi nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu, điều trị các bệnh lý về máu, truyền máu trong phẫu thuật… vẫn cần liên tục, thậm chí tăng cao. Mặt khác, tâm lý của một số người dân, đầu năm không nên “đổ máu”, đụng vật nhọn (kim tiêm) nên hạn chế đi hiến máu.