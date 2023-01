Quận Sơn Trà khai thác các sản phẩm du lịch theo hướng phát triển bền vững

Nhiều sản phẩm du lịch mới

Theo đó, nhằm khôi phục và phát triển kinh tế du lịch sau COVID-19, quận Sơn Trà đã thực hiện nhiều giải pháp, định hướng chiến lược, trong đó chú trọng đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.

Để khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên, tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút người dân và du khách đến tham quan vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực về đêm, thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm dịch vụ du lịch đêm tại bãi biển Mỹ An, mở cửa đón khách từ ngày 30/4/2022.

Cùng với đó, dựa trên các lợi thế hệ sinh thái rừng, biển đa dạng, hiện nay bán đảo Sơn Trà có 5 tuyến du lịch, với các điểm dừng chân tham quan như: Chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa 100 tuổi, Mũi Nghê, Bãi Cháy, Suối Ôm… Ngoài ra, bán đảo Sơn Trà còn là một địa điểm lý tưởng với các hoạt động vào dịp cuối tuần như: chạy bộ, đạp xe, leo núi, cắm trại,… chương trình “Ngắm hoàng hôn Sơn Trà - Sơn Trà Sunset”.

Theo ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà: “Trong thời gian đến, quận sẽ tập trung khai thác nhiều loại hình du lịch đặc sắc như: Điểm dừng chân ngắm cảnh, mở các tour du lịch bằng xe đạp, đi bộ khám phá Sơn Trà; tổ chức tour khám phá, trải nghiệm đời sống ngư dân ở Thọ Quang, Mân Thái,…

Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà

Theo Quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia (DLQG) trước năm 2025; đến năm 2030, khu DLQG Sơn Trà sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước; là một điểm đến quan trọng trên tuyến đường du lịch đường bộ và đường biển quốc gia.

Theo Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, sau đại dịch COVID-19, kinh tế quận Sơn Trà đã dần phục hồi và có những khởi sắc đáng kể. Đặc biệt, ngành dịch vụ du lịch đang phục hồi và trở lại mạnh mẽ sau ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh là tín hiệu lạc quan. “Chỉ tiêu về thu ngân sách, khai thác hải sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ...đạt kết quả tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn từng bước cải thiện”, ông Hoàng Sơn Trà chia sẻ.

Ngoài các mục tiêu an sinh xã hội vẫn được duy trì, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Bên cạnh đó, lĩnh vực công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ từ quận đến phường đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng; công tác tiếp dân, điều tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì, nề nếp.

Xây dựng kế hoạch và phát triển trở thành trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, ông Trà cho biết, năm 2023, quận Sơn Trà đặt mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có. Ngoài ra, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm.

Không chỉ giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, mà quận vẫn phải chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao nhận thức cho người dân gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. “Yếu tố để quận trở thành trọng điểm du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của Thành phố vẫn là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận Sơn Trà phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại”, ông Trà nói.

Trong giai đoạn tới, quận Sơn Trà đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn phấn đấu đạt 12.188 tỷ đồng, tăng 11,2% so với ước thực hiện năm 2022. Sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn phấn đấu đạt 25.809 tấn, tăng 2,4% so với ước thực hiện năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến đạt 772.178 triệu đồng, bằng 127,32% so với ước thực hiện năm 2022. Thoát nghèo năm 2023 là 450 hộ, đạt tỷ lệ 1,19%...