Quán karaoke ở Cần Thơ bị khách tố 'hát có chút xíu' mà hết hơn 14 triệu đồng

TPO - Một nhóm khách tại Cần Thơ phản ánh quán karaoke T.C (đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều) tính giá dịch vụ quá cao, với tổng hóa đơn hơn 14,6 triệu đồng. Đáng chú ý, bia được tính 45.000 đồng/lon và hai con khô mực nướng có giá 1,3 triệu đồng.

Chiều 25/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với UBND phường Cái Khế xác minh vụ việc trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 8 phút ghi lại cuộc tranh cãi giữa nhóm khách và quán karaoke T.C, do mức giá quán tính cho khách bị cho là quá cao.

Sự việc được xác định xảy ra vào rạng sáng 22/1.

Theo nội dung hóa đơn, 157 lon bia được tính hơn 7 triệu đồng (tương đương 45.000 đồng/lon), 2 con khô mực nướng 1,3 triệu đồng, 1 phần nem chua 250.000 đồng, 44 khăn lạnh 440.000 đồng... Tổng cộng hơn 14,6 triệu đồng. Do bức xúc, nhóm khách đã gọi công an đến can thiệp.

Trong clip, một khách nam bày tỏ với công an: "Tụi em chỉ hát có chút xíu mà bị tính đến hơn 14 triệu đồng. Mấy anh giải quyết giùm. Trái cây chỉ có 3 dĩa nhưng lại tính 4 dĩa. Anh coi đi, giá nào cũng cao bất thường."

Phía quán karaoke giải thích mức giá cao là do có "em út" phục vụ rót bia. Tuy nhiên, một vị khách đáp lại: "Những người này đã được 'bo' riêng rồi, không thể tính thêm vào hóa đơn".