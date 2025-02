Quan hệ bất chính với người có gia đình, cô gái bị tạt axit và đánh gãy chân

TPO - Không ngăn cấm được con trai đã có gia đình quan hệ với người phụ nữ, gia đình người đàn ông đã bỏ 200 triệu đồng để thuê nhóm đối tượng đánh gãy chân và tạt axit nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ người phụ nữ bị tạt axit xảy ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Trước đó, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo về việc chị Hồ Thị H. (SN 1995, trú tại Phú Thọ) đi chơi về nhà trọ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới xịt hơi cay vào mặt rồi dùng gậy sắt đánh vào 2 chân, tay và tạt axit vào vùng đùi, chân, tay.

Vụ việc khiến chị H. bị bỏng hoá chất 5% vùng đùi, cẳng, bàn chân, vùng tay, bàn tay 2 bên độ 1,2,3,4, gẫy 1/3 giữa xương chày phải 1/3 trên xương mác trái của 2 bên chân và gẫy nền xương bàn 4,5 đốt 1 ngón 4 bàn tay trái. Hiện đang điều trị tại bệnh viện bỏng Quốc Gia.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là vụ cố ý gây thương tích nhưng các đối tượng gây án rất manh động, chuyên nghiệp, sử dụng hóa chất nguy hiểm gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, do đó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra.

Quá trình điều tra làm rõ, do xuất phát từ việc Đ.Q.T. đã có vợ và 2 con nhưng có quan hệ bất chính với H. Gia đình ngăn cấm không được nên ngày 11/2, Đỗ Văn Tân (SN 1976, bố T.) và Đỗ Thị Kim Phượng (SN 2000, cùng trú tại xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, con gái Tân) đã thông qua Phạm Xuân Tôn (SN 1987, trú xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương) giới thiệu để thuê Phạm Đức Anh, Lê Văn Nhật, Lê Đức Dũng, Trần Bá Quân đánh gãy chân và tạt axit vào người chị H. với giá là 200 triệu đồng.

Sau đó, Nhật đã chuẩn bị 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy bóng chày. Còn Phượng và Khuất Văn Tuy là các đối tượng chuẩn bị và đưa axit clohidric (HCL) cho Nhật.

Tối 12/2, sau khi được Bùi Đình Ngạch chở đến thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, TX Sơn Tây và phát hiện H. đang di chuyển về nhà trọ, Dũng chạy tới chặn đầu, rồi xịt hơi cay vào mắt H. Quân cầm gậy bóng chày vụt nhiều phát vào hai chân H. khiến nạn nhân ngã gục.

Lúc này, Nhật cầm chai axit đổ từ trên xuống dưới phần đùi, chân, tay H. Sau đó, nhóm Nhật bỏ chạy ra xe ô tô tẩu thoát.

Ngày 13/2, sau khi được Tôn thông báo, yêu cầu, Tân đã trả số tiền 200 triệu đồng là tiền thuê theo thỏa thuận cho Đức Anh. Sau khi nhận tiền, Đức Anh chuyển cho Nhật 185 triệu đồng và hưởng lợi 15 triệu đồng.

Cơ quan Công an thu giữ mẫu dung dịch axit clohidric (HCL); 1 bình xịt hơi cay; 1 ô tô CAMRY màu đen, BKS 30F-763.58; 1 ô tô KIA CERATO, BKS 36A-819.30 (phương tiện gây án); 1 gậy bóng chày và 9 điện thoại di động của các đối tượng liên quan.