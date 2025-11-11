Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quân A.P hóa nhân tố "hài ngầm" mới, vào Running Man Vietnam là "hiện nguyên hình"

Thiện Dư

HHTO - Quân A.P ngày càng trở nên hài hước và thu hút trong Running Man Vietnam mùa 3.

Là một trong những nhân tố mới trong Running Man Vietnam mùa 3, Quân A.P đang dần thu hút lượng lớn khán giả yêu thích nhờ nét "hài ngầm" của mình. Dần dà, anh chàng đã có thể bắt kịp các anh lớn trong nhóm, có cách riêng để thể hiện mặt thu hút của mình trên màn ảnh.

img-1405.jpg

Ngay từ đầu, khán giả vốn không đặt nhiều kỳ vọng về Quân A.P, sợ rằng anh chàng sẽ "nhạt" và không hòa nhập được với dàn cast. Tuy nhiên sau những tập đầu tiên, đặc biệt là tập 3, người xem đã phải thay đổi quan điểm về nam ca sĩ khi anh dần bộc lộ những khía cạnh hài hước, đáng yêu và hoạt ngôn của mình.

Minh chứng rõ rệt nhất chính là câu cửa miệng "Ùi uôi" đã trở thành thương hiệu của Quân A.P từ lúc nào không hay trong Running Man Vietnam mùa 3. Không chỉ được Quân A.P dùng, "Ùi uôi" còn được gần như tất cả mọi người, từ Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát đến Anh Tú Atus nói theo một cách lầy lội.

Khoảnh khắc "Ùi uôi", nói tiếng Anh gây sốt của Quân A.P. Nguồn: RUNNING MAN VIETNAM SS3

Hoặc, khoảnh khắc Quân A.P cố gắng nói tiếng Anh trong thử thách cũng trở thành đề tài gây sốt mạng xã hội. Sang các tập tiếp theo, Quân A.P tích cực "quăng miếng" hơn, thậm chí còn tự mình ghép đôi với Anh Tú Atus. Trong tập 6, hình tượng "đôi vợ chồng già" của hai Anh trai khiến cư dân mạng thích thú. Thậm chí, "chính thất" Diệu Nhi cũng tham gia, quay video "cảnh báo" Quân A.P không được đụng đến ông xã của cô. Sau đó, Quân A.P cũng mạnh dạn đáp lời trên mạng xã hội.

img-1400.jpg
img-1404.jpg
Quân A.P và Diệu Nhi "quăng miếng" nhiệt tình.

Trước Running Man Vietnam mùa 3, Quân A.P đã tham gia một số chương trình truyền hình nhưng thiên về ca hát. Nổi bật nhất phải kể đến Anh Trai "Say Hi" khi anh gây sốt với hình tượng "hoàng tử", được nhiều Anh trai khác yêu thương và mong muốn làm đội trưởng. Anh từng chủ động kết nạp những Anh trai bị cho "ra rìa" như Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Quang Trung, tạo nên bản hit Regret thành công và được đón nhận đông đảo.

Chính vì vậy khi bước sang Running Man Vietnam mùa 3, việc chuyển từ hình ảnh "hoàng tử" sang lăn xả, hết mình của anh khiến khán giả thêm phần ấn tượng.

img-1407.jpg
img-1406.jpg
"Hoàng tử" Quân A.P trở nên "bẹo hình bẹo dạng" đáng yêu trong Running Man Vietnam mùa 3.
banner.jpg
Thiện Dư
#Quân A.P #Running Man Vietnam #Running Man Vietnam mùa 3

