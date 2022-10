Quận 1, TP.HCM: Trung tâm của giới thượng lưu, giới tinh hoa

Dù là khu vực có giá bất động sản (BĐS) đắt đỏ bậc nhất thị trường phía Nam, Quận 1, TP.HCM vẫn là nơi giới tinh anh ráo riết săn lùng các dự án mới để bổ sung vào bộ sưu tập tài sản xa xỉ. BĐS Quận 1 từ lâu dường như đã trở thành thước đo đẳng cấp thời thượng của giới siêu giàu Việt Nam.

Quận 1 – Biểu tượng xa hoa của TP.HCM

Tại Singapore - Quốc đảo có lượng tỷ phú USD đông nhất Đông Nam Á, việc sở hữu những căn "Good Class Bungalow" với giá ít nhất 12.900 USD/m2; hay một căn hộ cao cấp trên cung đường Orchard hoa lệ với giá khởi điểm từ 22 triệu USD được xem là “biểu tượng của sự giàu có”.

Không phải ngẫu nhiên mà các tỷ phú với tài sản hàng chục tỷ USD lại có thói quen sưu tầm BĐS xa xỉ như vậy, theo Cushman & Wakefield Inc, "Trong 5 thập kỷ qua, giá đất tại Singapore đã tăng đáng kể, giúp tài sản của giới giàu và các thế hệ sau của họ tăng mạnh".

Chuyên gia Savills Singapore nói rằng các biệt thự hảo hạng ở Singapore “thường được mua và giữ”, vì “chúng sẽ là một sự phòng hộ tốt để chống lại lạm phát”.

Lẽ dĩ nhiên, ngoài việc bảo toàn và gia tăng tài sản, giới siêu giàu quốc đảo còn xem đây là thú vui với việc mỗi năm bộ sưu tập BĐS xa xỉ lại tăng lên đáng kể.

Nhìn về Việt Nam, giới siêu giàu xem việc sở hữu BĐS Quận 1, TP.HCM tựa như tỷ phú Singapore có trong tay căn hộ xa xỉ tại Orchard hay người Mỹ có căn hộ tại Manhattan. Không chỉ bởi mức độ gia tăng tài sản theo từng năm, mà việc sở hữu một BĐS giá trị tại Quận 1 đắt đỏ nhất phía Nam còn được xem là biểu tượng của giới tinh hoa.

Trong một thống kê về 10 tuyến đường có giá BĐS đắt đỏ nhất TP.HCM, trong đó top 10 đều thuộc về Quận 1 với giá thấp nhất cũng ở mức hơn 800 triệu đồng/ m2 tại đường Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành), và đắt nhất là mặt đường Đồng Khởi với mức giá lên tới hơn 1,3 tỷ đồng/ m2. Mức giá này tương đương với trục đường Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đắt đỏ bậc nhất Thủ đô.

Các chuyên gia BĐS nhận định, sở dĩ BĐS Quận 1 sở hữu mức giá cao ngất ngưỡng và liên tục lập đỉnh mới là do vị trí độc nhất, sự khan hiếm của nguồn cung, cùng với đó là những "giá trị vô hình" khi sống tại đây.

Dân gian truyền miệng câu “Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa Quận 1” đã hơn nửa thế kỷ nay. “Xa hoa quận Nhất” quả không sai bởi khu vực này tập trung những đại lộ rộng lớn, những tòa nhà cao lấp lánh ánh đèn bên sông Sài Gòn, những trung tâm thương mại sầm uất và những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp ngày đêm. Và cũng từ đó, không còn đơn giản là chốn vui chơi, mà nếu ai đó có nhà ở Quận 1, hiển nhiên sẽ được trầm trồ, ngưỡng mộ.

“Tư dinh trên không” Quận 1: Tinh hoa của bộ sưu tập BĐS thượng lưu

Quan trọng hơn, những chủ nhân của các BĐS hạng sang tại Quận 1 có chung nhận định: Vị thế trong giới kinh doanh là thứ không dễ gì có được, mà phải gầy dựng qua nhiều năm. Bên cạnh uy tín trong việc làm ăn, tài sản - mà cụ thể là BĐS siêu sang Quận 1 cũng góp phần làm nên thương hiệu cho chủ nhân trong các cuộc đàm phán trên thương trường.

Đó cũng là lý do, giới siêu giàu luôn nhanh nhạy nắm bắt thông tin nguồn cung dự án mới siêu sang tại Quận 1 để sở hữu sản phẩm có vị trí đẹp nhất. Trong khi quỹ đất trung tâm Quận 1 không thể mở rộng thêm, vẻ đẹp của dự án siêu sang đã hoàn thiện như The Marq có khả năng lay động bất cứ chủ nhân giàu có nào.

Tọa lạc trên cung đường đắt đỏ Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, The Marq là siêu phẩm căn hộ hạng sang 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, được bảo chứng bởi chủ đầu tư Hongkong Land thương hiệu 132 năm lừng danh.

The Marq được giới sành BĐS gọi với cái tên khác là “tư dinh trên không” nhờ sự bề thế và vẻ đẹp tráng lệ của căn hộ trên cao, tựa như những dinh thự mà giới siêu giàu đều sở hữu ít nhất 1 căn.

Giấc mơ xa hoa bậc nhất Sài Thành kết hợp cùng những tiêu chuẩn thụ hưởng đẳng cấp nhất trên thế giới được Hongkong Land tái hiện trọn vẹn tại The Marq. Chủ nhân có thể tận hưởng trải nghiệm sống khác biệt với tầm nhìn đắt giá ôm trọn cảnh quan Quận 1 mở ra ngay từ chính ban công căn hộ. Từ tầng 25 của tòa tháp, chủ nhân có thể thu trọn cảnh sắc muôn màu của thành phố hoa lệ vào tầm mắt, tận hưởng những phút giây thư thái bên Sky Club thời thượng, hồ bơi vô cực trong xanh dài 30m, phòng gym hiện đại, bồn Jacuzzi thư giãn, thư viện, hay quầy bar lộng gió trên không – những đặc quyền chỉ dành riêng cho chủ nhân tinh hoa của The Marq.

Đặc biệt, đặc quyền thụ hưởng từ vị trí đắc địa cũng mang tới cho chủ nhân nhịp sống năng động thời thượng của thành phố - chỉ cách vài bước chân là các lãnh sự quán, trung tâm thương mại quốc tế, nhà hàng và quán café đa phong cách. Từ The Marq, dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm như Quận 2, Quận 3, Quận Bình Thạnh và 20 phút đến sân bay. Bên cạnh đó, việc cầu Thủ Thiêm, tuyến Metro số 1 sớm hoàn thành và được đưa vào hoạt động sẽ càng làm tăng tính kết nối của The Marq và các khu vực trong thành phố. The Marq chính là sự lựa chọn vô giá, nơi hội tụ của những giá trị đáng ngưỡng vọng.

Nguồn cung mới hấp dẫn như The Marq cũng phần nào lý giải sức hút chưa hề hạ nhiệt của BĐS siêu sang trung tâm TP.HCM, bất chấp những tác động từ thị trường vĩ mô.