Quá tải đường truyền làm hộ chiếu trực tuyến tại Hà Nội và TPHCM

TPO - Do hồ sơ làm hộ chiếu trực tuyến tại Hà Nội, TPHCM tăng đột biến dẫn đến đường truyền bị quá tải cục bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo công dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú.

Cụ thể ngày 8/5, thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, theo quy định của Luật Xuất cảnh nhập cảnh, công dân Việt Nam, công dân có Thẻ căn cước công dân được nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi thuận lợi. Do đó, số lượng công dân hiện nay nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến tập trung tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội và TPHCM tăng đột biến. Điều này dẫn đến đường truyền tại các địa điểm này có những thời điểm bị quá tải cục bộ, trong đó có rất nhiều trường hợp không đăng ký thường trú tại Hà Nội và TP HCM Để đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu phục vụ người dân tốt nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo công dân nên lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú tại các địa phương khác. Minh Đức