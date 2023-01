Quả ngọt sau tháng ngày cống hiến

TP - Là người trẻ, họ đã chung tay mang bao điều tốt đẹp cho đời, ngay cả trong tháng ngày hiểm nguy bủa vây. Và một “cái kết” không thể đẹp hơn đã đến: Tình yêu trong họ đã chớm nở và thăng hoa.

Quả ngọt từ… tâm dịch

Hòa trong nhịp sống bộn bề những ngày cuối năm, người mẫu, MC Lý Ngô (tên thật là Ngô Hồng Hoa Dạ Lý) và đồng đội tiếp tục chung tay mang đến niềm vui cho người khuyết tật ở một trung tâm bảo trợ đúng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12. Đây là một dấu gạch nối cho hành trình nhân ái mà cô gái 9x cũng như các thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã theo đuổi suốt gần 2 năm qua.

Ngược dòng thời gian về những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát ở TPHCM hồi cuối tháng 5/2021. Thời điểm đó, khi đội trưởng - MC Quỳnh Hoa phát lời kêu gọi trong nhóm, Lý Ngô xung phong ngay như một “mệnh lệnh” từ con tim. Lý và các nghệ sĩ trẻ đã đồng hành suốt cuộc chiến chống dịch căng thẳng ở TPHCM hơn 4 tháng liền. Họ đã có mặt ở khắp các “điểm nóng” dịch bệnh như Củ Chi, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức… Số thành viên đội cũng tăng dần từ nhóm 5-6 người ban đầu lên đến hơn 130 “chiến binh”. Nhìn lại chuỗi ngày cam go ấy, Lý Ngô chia sẻ: “Ở đó có quá nhiều nguy hiểm bởi thời điểm đó chưa ai trong nhóm được tiêm vắc xin cả. Nhưng tụi mình vẫn tham gia chứ không nghĩ nhiều đến sự an toàn của bản thân, vì biết ở nơi đó cần sự trợ giúp”, nữ MC 9x bộc bạch.

Cũng năng nổ, nhiệt huyết với công tác xã hội, diễn viên Phan Văn Thiện (nghệ danh Thanh Thiện) vốn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của Nhà Văn hóa Thanh niên, nhưng từ khi đi chống dịch mới có dịp gắn kết bền chặt với nhiều anh chị em nghệ sĩ. Chàng nghệ sĩ trẻ tỏ bày, các hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời cơ nhỡ trong xã hội rất nhiều và nếu chỉ bản thân thì không thể nào đủ sức tìm đến hoặc giúp được họ. Do đó anh muốn thông qua những hoạt động tình nguyện chung của một tổ chức, một nhóm thiện nguyện để chung sức, giúp lan tỏa tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. “Là người con miền Tây lên TPHCM sinh sống đã 10 năm qua, trước đó mình chưa làm được gì góp sức lan tỏa ở thành phố cả. Và trong đợt dịch mình thấy phải làm gì đó ý nghĩa giúp đỡ nơi này để cuộc sống sớm ổn định trở lại”, Thanh Thiện chia sẻ.

Do hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, Thiện và Lý không quen biết nhau cho đến khi chung vai sát cánh qua nhiều hoạt động của đội, từ tiếp tế thực phẩm đến khu phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cắt tóc cho các nhân viên y tế tuyến đầu, hỗ trợ tiêm vắc xin…

Thanh Thiện cho biết mới đầu gặp gỡ, cả hai đối xử nhau như bạn bè, đồng đội bình thường. Dần dần qua tiếp xúc, anh thấy Lý là một cô gái rất năng nổ, hết mình với tất cả mọi người. “Lúc nào mọi người cần, cô ấy đều xông pha giúp đỡ, không hề nghĩ gì về mình. Từ đó mình cảm thấy quý mến và mong muốn có cơ hội được ở cạnh bên người mình thương”, nam diễn viên kể và nói sau mấy tháng đồng cam cộng khổ chống dịch, anh ngỏ lời yêu thương với Lý.

Sau khoảng một năm yêu nhau, mới đây Thiện cầu hôn bạn gái trong niềm hân hoan của nhiều đồng đội, chiến hữu từng sát cánh chống dịch. Những ngày cuối năm, đôi bạn tổ chức lễ cưới ở cả quê nhà của cả hai và báo hỷ ở TPHCM để đông đảo họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè có dịp chung vui.

Về phần mình, Lý Ngô nói cô thích nhất đối phương ở điểm luôn dành hết thời gian, tâm sức cho mọi người, luôn đặt tập thể lên trên hết trong tất cả các hoạt động. “Có cùng bầu nhiệt huyết thiện nguyện, lấy sức trẻ cống hiến cho đời, cho nên lúc xảy ra dịch, hai đứa không nghĩ thời gian sắp tới mình sẽ làm gì mà chỉ biết phải làm gì trong thời điểm đó để giúp mọi người, ai cần là mình tới”, Lý Ngô bộc bạch và cho biết cả hai sẽ tiếp tục thu xếp tham gia khi đội có các hoạt động, trên tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Sống lại thời sinh viên

Cũng trong những ngày tháng nguy nan ấy, ca sĩ Dương Ngọc Hà (chuyên viên phòng Tổ chức biểu diễn, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM) cùng chồng là ca sĩ Đoàn Đại Hòa sát cánh bên nhau trong mỗi hoạt động tình nguyện.

Ngọc Hà kể mới đầu, chồng nữ ca sĩ nói để anh một mình đi hỗ trợ mọi người. Ngay sau đó cô nhất quyết đi theo, vì nếu lỡ một người không may “dính” COVID thì người còn lại cũng khó tránh bị lây. “Chỉ ngày đầu tiên tham gia, về nhà có cảm giác đúng là dù làm được gì đó nhỏ thôi nhưng cũng rất muốn góp sức”, nữ ca sĩ chia sẻ và thú thật hai vợ chồng ban đầu không nghĩ sẽ tham gia kéo dài như vậy, chỉ cố gắng giúp ổn định tình hình để trở lại công việc.

Cô trải lòng, thời điểm đó hai vợ chồng cũng mới cưới, rồi dịch bệnh lại ập đến nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. “Nhưng suy cho cùng quãng thời gian đó rất ý nghĩa đối với cả hai. Hai đứa cùng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua khó khăn. Trên bước đường tình nguyện cũng rất vui vì mọi người có gì ăn đó, bản thân thấy còn may mắn hơn rất nhiều người”, Ngọc Hà chia sẻ.

Suốt mấy tháng ròng rã xuất hiện khắp nhiều điểm nóng dịch bệnh tại TPHCM, Ngọc Hà và chồng trải qua không ít thời điểm làm việc trong điều kiện nóng bức, áp lực suốt nhiều giờ. Nhiều buổi cả nhóm phải làm việc 7-8 tiếng liên tục, bất kể đêm khuya. Lắm lúc các thành viên mệt đứ đừ nhưng cũng cố tạo niềm vui cho nhau để quên đi mệt mỏi.

Nữ ca sĩ gốc Huế tâm sự, thời gian đó hai vợ chồng mới từ quê vào TPHCM lập nghiệp và cũng chưa biết đến nhiều người, nên khi gặp được mọi người trong đội tình nguyện là điều khiến cô thấy may mắn và làm cho cô cựu cán bộ Đoàn này sống lại thời tuổi trẻ, thời học sinh sinh viên của mình. Ngọc Hà khẳng định, cô còn thấy may mắn hơn khi được tiếp nối hành trình tình nguyện từ lúc chống dịch đến giờ bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội. “Mình mong sắp tới tham gia được nhiều chương trình của đội hoặc những nơi cần hỗ trợ”, cô bày tỏ.