QikLean - giải pháp thay thế bữa ăn tiện lợi và dinh dưỡng cho cuộc sống hiện đại

TPO - Ngày 31/5, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) và Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, hai đơn vị đã tổ chức công bố các quyết định của giám đốc Công an tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ.