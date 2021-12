PVcomBank dành 6.000 quà tặng, tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm

Không dừng lại ở gửi tiết kiệm tích lũy thông thường, khách hàng còn có cơ hội sở hữu hàng ngàn quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới gần 1,6 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Đây là nội dung chương trình “Tiết kiệm đa kênh – Lãi cao quà chất” do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai đến hết ngày 28/1/2021. Chương trình áp dụng cả hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Gửi tiết kiệm ngân hàng: Kênh đầu tư sinh lời an toàn

Với ưu điểm dễ dàng tiếp cận, lãi suất ổn định, an toàn, đáp ứng được nhiều nhu cầu, phân khúc, gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn luôn là kênh được đông đảo khách hàng ở nhiều độ tuổi ưa thích, lựa chọn thay vì đầu tư vào các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, các sản phẩm tiết kiệm có tính linh hoạt cao, phù hợp với các khoản tiền lớn nhỏ khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng quản lý, rút tiền khi có nhu cầu.

Anh Hồ Hùng (Huế) – một khách hàng thân thiết của PVcomBank cho biết, có rất nhiều lí do để gửi tiết kiệm nhưng nhìn chung đều là vì để lo cho tương lai, có nguồn tiền dự phòng trong những trường hợp cần thiết. Đồng thời, tiết kiệm cũng là kênh đầu tư vừa sinh lời vừa an toàn khi có bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp không may, tận dụng được lãi suất ngân hàng… Đặc biệt, vào thời điểm ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi, gửi tiết kiệm không những được hưởng lãi suất cao mà còn được nhận nhiều quà tặng giá trị.

Gửi tiết kiệm của PVcomBank là nhóm sản phẩm được đánh giá cao bởi sự đa dạng, linh hoạt và thiết thực. Từ các hình thức tiết kiệm thông thường là tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, PVcomBank đã nâng cấp và tinh chỉnh các sản phẩm tiền gửi dành riêng cho nhiều phân khúc khách hàng, ở độ tuổi, vùng miền khác nhau, đáp ứng các nhu cầu tiết kiệm.

Bên cạnh hình thức gửi trực tiếp tại quầy giao dịch, khách hàng hoàn toàn chủ động mở tài khoản tiết kiệm thông qua ngân hàng số của PVcomBank cả trên Internet Banking và ứng dụng PV-Mobile Banking.

Ưu đãi lãi suất, hàng ngàn quà tặng hấp dẫn

Gửi tiết kiệm tại PVcomBank, khách hàng không những được hưởng lãi suất cạnh tranh mà còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn khi tham gia chương trình ưu đãi đặc biệt “Tiết kiệm đa kênh, lãi cao quà chất”. Cụ thể, từ nay cho đến hết ngày 28/1/2022, khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng là tiền mặt hoặc chuyển khoản lên tới 1.000.000 đồng ngay tại thời điểm gửi tiết kiệm thành công trên các kênh giao dịch tại quầy hoặc gửi online.

Với 2 sản phẩm Tiết kiệm Đại chúng, Tiết kiệm bậc thang, khách hàng có thể lựa chọn hình thức gửi trực tiếp tại quầy và online. Ngoài ra, kênh trực tiếp tại quầy áp dụng thêm với sản phẩm Tiền gửi chương trình khuyến mại và kênh online áp dụng thêm với sản phẩm Tiết kiệm trả trước, nhằm đa dạng thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi tham gia chương trình. Tổng giá trị các phần quà lên tới gần 1,6 tỷ đồng và không giới hạn số lần tham gia cũng như số lượng quà tặng một khách hàng nhận được.

Đặc biệt, PVcomBank đã đẩy mạnh việc triển khai sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, kèm theo đó là ưu đãi cộng thêm tới 0,4%/năm vào lãi suất. Đồng thời, khách hàng còn được tích lũy điểm thưởng PVOne với cơ chế hoàn toàn mới cho mọi giao dịch gửi tiền. Điểm thưởng sẽ được quy đổi sang điểm VinID hoặc dặm bay Bông Sen vàng của Vietnam Airlines giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nhiều quà tặng giá trị: đồ gia dụng, điện tử, dặm bay…

Mọi thông tin giao dịch đều được hệ thống lưu lại, báo cáo giúp khách hàng thuận tiện theo dõi. Không những thế, PVcomBank còn sẵn sàng hỗ trợ tất toán online cho khách hàng trong những trường hợp cấp thiết. Đây không chỉ là nỗ lực số hóa sản phẩm dịch vụ theo xu hướng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mà hơn thế, còn là một kênh đầu tư tài chính hữu hiệu cho khách hàng trong thời kỳ hạn chế đi lại và tiếp xúc trực tiếp.

Năm 2021, với sự linh hoạt và sáng tạo trong các sản phẩm tiết kiệm, mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm đáng nhớ, PVcomBank đã được tổ chức xét giải Global Banking and Finance Review (GBAF) đánh giá cao và quyết định trao danh hiệu Ngân hàng có các giải pháp tiết kiệm tốt nhất Việt Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận rõ nét của thị trường, của khách hàng dành cho những nỗ lực không ngừng của PVcomBank trong việc nâng cao, hoàn thiện sản phẩm tiết kiệm, bám sát và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu tích lũy tài chính của người gửi.